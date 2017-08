De la Serna anuncia que el dispositivo de la Guardia Civil ya está en marcha

Etiquetas

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado esta mañana que "ya se ha puesto en marcha" el dispositivo de la Guardia Civil para "reforzar las líneas de control" en el aeropuerto de Barcelona, si se mantuviera la huelga indefinida de 24 horas prevista a partir del próximo lunes.De la Serna, en declaraciones a la Agencia Efe, ha destacado que después de que ayer se pidiera al Instituto Armado que iniciara los preparativos del dispositivo, éste ya está en marcha y "hay efectivos" de la Guardia Civil que "se están desplazando" al Aeropuerto de El Prat, procedentes de otras comunidades autónomas.En relación con el dispositivo, De la Serna ha explicado que será evaluado de forma que, si en los primeros días de huelga se aprecia que es insuficiente, "se reforzará en la medida que sea necesario" para que no se produzcan problemas de seguridad y de orden público.Por tanto, el ministro ha remarcado que la asamblea que celebrarán mañana los trabajadores de Eulen es la "última oportunidad" que tienen para "votar de forma favorable a la mediación".Además, De la Serna ha anunciado que el Gobierno de España ya ha puesto en marcha el procedimiento para el laudo arbitral obligatorio.Según ha precisado, será el Gobierno de España el que determine ese procedimiento para establecer un árbitro que diga, con carácter vinculante para las partes, cuáles son las condiciones laborales para los trabajadores.De la Serna ha declarado que confía en la responsabilidad de los trabajadores, pero ha enfatizado que el Gobierno "nunca va a permitir que millones de españoles están sujetos a decisiones y posturas intransigentes de unos pocos".También ha lanzado un "mensaje claro y contundente" de que los procedimientos ya se han iniciado y que al Ejecutivo no le va a "temblar la mano" a la hora de aplicar, en el marco de la legalidad vigente, "lo que sea necesario" para garantizar la seguridad pública y el orden en el entorno de una infraestructura estratégica para el conjunto del país, como es el Aeropuerto de El Prat.Además, De la Serna confía en que "otros sindicatos" puedan hacer "entrar en razón" al comité de huelga para "que establezca un sistema para que los trabajadores puedan aceptar unas condiciones que son favorables", porque, según destaca el ministro, "de otra manera ya no hay margen de negociación".Y es que, De la Serna se ha mostrado "indignado" después de que "algunos sindicatos" hayan denunciado que no se había convocado a muchos trabajadores a la asamblea de ayer y que no se les había explicado el "jueguecito de la cajas" para votar que el comité de huelga se había "inventado".El ministro ha afirmado que las palabras del comité de huelga instando a los trabajadores a "provocar el mayor daño posible generando grandes colas" son "terribles"; y, que el "espectáculo que se montó" en la asamblea de ayer habilitando cajas con distintos incrementos salariales fue "esperpéntico".Finalmente, De la Serna no cree que este conflicto vaya a extenderse a otras infraestructuras de transportes, porque, según remarca, para las negociaciones de las condiciones laborales y salariales en el conjunto del sector servicios, y en especial en los servicios de carácter estratégico, el marco adecuado es la mesa sectorial a nivel nacional.En su opinión, no tiene sentido que las condiciones se vayan estableciendo en distintas infraestructuras, ya sean aeropuertos o de otro tipo de transporte.Por tanto, De la Serna señala que la voluntad del Gobierno es convocar esa mesa sectorial e iniciar un proceso con los sindicatos para avanzar en el establecimiento de unas condiciones laborales "razonables".