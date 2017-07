Surrealista comparecencia de Naseiro, que alega sordera, en el Congreso

Etiquetas

Rosendo Naseiro, tesorero del Partido Popular entre 1989 y 1990, ha protagonizado una de las comparecencias más surrealistas que se recuerdan en el Congreso. El gallego ha acudido este jueves a la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP, ha alegado sordera y se ha quejado de estar más bien ante un tribunal que ante diputados.

Naseiro ha comenzado su respuesta afirmando que no oye nada, lo que ha provocado momentos de confusión con algunas preguntas. El extesorero popular no entendía lo que le preguntaban, los diputados elevaban la voz, el presidente de la comisión, Pedro Quevedo, tenían que aclarar algunos aspectos... Ha sido, en definitiva, una comparecencia repleta de interrupciones que no ha sacado nada en claro.

Lo que sí ha repetido Naseiro en varias ocasiones es que él nunca había pedido ni autorizado a nadie donativos a cambio de nada. Lo que he hecho ha sido oficial, transparencia máxima, ha insistido.

Naseiro ha reprochado a los diputados que en lugar de hacerle preguntas pronuncien un discurso del que él no entiende nada. "Por favor, que sean preguntas más cortas", ha afirmado en otro momento. También se ha quejado de que le estén cuestionando por asuntos de hace treinta años que él ya no recuerda. "Tengo derecho a quejarme, no voy a callarme como pretendía el señor Manglano", ha afirmado en relación al juez que le detuvo.

Solo ha habido dos momentos puntuales que han tenido interés político: cuando el compareciente ha reconocido que en algún mitin se repartió algún talón y cuando ha afirmado que las decisiones importantes las tomaba el presidente y el secretario general. No obstante, al ser una sesión tam embarullada ha pasado totalmente desapercibido.

Cuando se cumplía una hora de comparecencia, Naseiro ha pedido ir al lavabo y la comisión se ha tenido que interrumpir durante varios minutos.