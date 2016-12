Susana Díaz está segura de que habrá primarias, un logro de la militancia

Etiquetas

La secretaria general del PSOE-A y presidenta andaluz, Susana Díaz, ha avanzado hoy que tomará una decisión sobre su futuro político cuando se abra el proceso congresual de su partido y se ha mostrado convencida de que "indudablemente habrá elecciones primarias y habrá competición".

La dirigente socialista, en una entrevista en Canal Sur Radio, no ha querido, pese a los importantes apoyos que ha recibido, entre ellos del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, desvelar si finalmente optará a la Secretaria General del PSOE, una decisión que ha vinculado a la apertura del proceso congresual en su partido.

Díaz, que ha expresado su respeto a las decisiones que pueda tomar el exsecretario general Pedro Sánchez sobre su posible candidatura, ha comentado sobre su futuro político: "No hay un proceso convocado y entiendo que esto da morbo, pero estoy en lo que estoy, en Andalucía".

Preguntada por si habrá primarias en el congreso extraordinario de los socialistas, la secretaria general de los socialistas andaluces ha asegurado que las primarias son "un logro, un avance" de los militantes, y se ha mostrado convencida de que "indudablemente habrá primarias y habrá competición" en el congreso.

Para Díaz, las primarias son "un logro, un avance y un derecho conseguido por los militantes" del PSOE y que es "bueno para el partido y para sacar un proyecto unido y fortalecido". Así, ha reivindicado este proceso frente a quienes "pretenden descafeinarlo inventándose una doble vuelta para no ir a primarias", en referencia al PP.

Sobre la decisión de presentarse o no a esas primarias, Díaz ha asegurado que "no me va a condicionar nada ni nadie y tomaré la mejor decisión para mi partido y para mi tierra, y en eso estoy", precisando que lo primero que hay que decidir es el proyecto del partido y luego quién será el "mejor entrenador" para una formación que "tiene una plantilla con talento y está en condiciones de ganar las elecciones".

Recadito a Pablo Iglesias.

La presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha sugerido este viernes al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que "reflexione" y se preocupe "por su propia casa" y no por "casas ajenas", tras los resultados que ha cosechado en la consulta que ha celebrado la formación morada sobre Vistalegre II. "Eso pasa cuando uno se dedica a las casas ajenas y no se preocupa por la propia", ha aseverado.

Díaz ha advertido de que Iglesias "estaba muy preocupado con el congreso PSOE y se tenía que preocupar más por el suyo", tras unos resultados que arrojaron una victoria del líder de Podemos con el 41,57 por ciento del apoyo frente al 39,12 por ciento que obtuvo el secretario de Política, Íñigo Errejón, para definir las reglas que regirán el Congreso de la formación morada.

Así, la presidenta andaluza ha considerado que el secretario general de Podemos "debería reflexionar un poquito sobre por qué tiene ese nivel de contestación" en su formación mientras que, ha censurado, "estaba tan entretenido en decirnos a los demás lo que tenemos que hacer".

Preguntada sobre si le sería más fácil entenderse con Errejón al frente de Podemos que con Iglesias, Susana Díaz ha señalado que no tendría problema en entenderse "con cualquiera que ponga los intereses del país y de los ciudadanos por delante de los suyos".

La jefa del Ejecutivo andaluz ha dicho que su experiencia en Andalucía es que Podemos "ha preferido entenderse con el PP antes que con el PSOE" y que "ni por error" apoya al PSOE-A en cosas que son importantes para los ciudadanos.

"Aquí Podemos ha querido ir de la mano de la derecha y esto ocurre porque a Podemos no le gusta un PSOE fuerte, no le gusta que sea un proyecto autónomo que decida libremente cómo actuar para mejorar la vida de los ciudadanos, y por eso prefiere intentar coaccionar y decidir sobre la libre voluntad de los militantes y los dirigentes socialistas", ha manifestado Susana Díaz.

C'S AFRONTA UN DEBATE "EN PROFUNDIDAD"

De otro lado, y sobre el congreso que también celebrarán en los próximos meses Ciudadanos, en el que decidirán su postura de cara a entrar a formar parte en los gobiernos, la socialista ha considerado que la formación naranja afronta "un debate de profundidad" y "legítimo", toda vez que ha descartado opinar sobre el mismo: "Yo no tengo que decirle a nadie lo que tiene que hacer".

Ha indicado que con ella "son respetuosos" y ha puesto en valor que trabajan "poniendo a Andalucía por delante de cualquier otro tipo de interés". "Lo que decidan en su congreso me parecerá bien y que decidan libremente", ha agregado.

Así las cosas, respecto a la posibilidad de que C's pudiera entrar en el Gobierno andaluz, Susana Díaz ha dicho que ha hablado "mucho con ellos" y que señalan que tienen con el PSOE-A un acuerdo de investidura "exclusivamente".

Con todo, ha dicho que "hay que ser respetuosa con lo que decidan en su congreso y ya se verá", cuando ha evitado posicionarse porque "cualquier cosa que diga sería ruido en un congreso ajeno al mío".