¿Tiembla la economía?

Esta mañana se empezará a saber si la economía digerirá bien o mal el resultado de las primarias socialistas. El IBEX35 será el primer termómetro. Lo único que es seguro es que la situación no es de continuidad política. La situación parlamentaria va a cambiar. La inestabilidad gubernamental también.

¿Repercutirá decisivamente en la economía española? Depende.

La economía Española es una economía cada vez más a la italiana. Es decir independiente de la situación política. A ello contribuye la mayor apertura al exterior de las empresas españolas. Para muchas de ellas es importante lo que ocurra en los países donde exportan o donde tienen las filiales. En muchos casos más que lo que ocurra en España, cuya evolución política tampoco pueden modificar.

Lo mismo los sindicatos. Los acuerdos dentro de sus convenios colectivos dependen en muchos casos de los de sus competidores. Si su convenio mejora la productividad de su empresa respecto a la competencia será rentable y mantendrá y creará nuevos puestos de trabajo. Competencia que en muchos casos están fuera de España como ocurre en el sector del automóvil.

En conclusión, la italianización de la economía española puede moderar los efectos el tsunami político que ahora representa Pedro Sánchez. Los industriales de Milán invierten o no según la competitividad sus productos en diseño, calidad y coste y no en función de lo que ocurra en Roma, cuya inestabilidad es una constante en el Gobierno.

Para aprobar los Presupuestos de 2017 parece que el Gobierno no cuenta con el grupo socialista. En ese sentido, al menos hasta que se tenga que aprobar el techo de gasto para las cuentas públicas de 2018, no se necesitan. Pero depender de los nacionalistas, especialmente los del PDeCat, no da sensación de estabilidad.

Por tanto, la pregunta es: ¿Bastará la inercia de la economía española para moderar a la incertidumbre de un PSOE sanchista hasta que se estabilice nuevamente la situación? Hay razones para creer que sí. El turismo seguirá creciendo, la exportación también, el consumo interior es sólido… será la inversión la que nos diga si la incertidumbre frenará o no el crecimiento económico. Mañana se verá en el IBEX35, pero será en los próximos meses cuando el aumento o no de la inversión industrial indicara la realidad del efecto de estas primarias en la economía.