UPyD resucita con 21 'magentas' para disputar el espacio dejado por PSOE y C's

¿Ha desaparecido UPyD? ¿Continúa el partido magenta que fundó Rosa Díez? ¿Qué ha sido de ellos? Estas son preguntas habituales que se hacen los españoles sobre un partido fundado en 2007 y que llegó a conseguir 1.143.225 votos y 5 diputados en las elecciones generales de 2011. La formación magenta no solo continúa operativa, sino que además ha lanzado una campaña para intentar recuperar el terreno perdido. Esta nueva etapa, liderada por Cristiano Brown, tiene como objetivo a medio plazo las próximas elecciones municipales de 2019.

Lo primero que ha hecho la nueva dirección de UPyD ha sido lanzar un nuevo logotipo. En él se recupera de manera prioritaria el clásico magenta y se representa la Península Ibérica en cuatro bloques que vienen a representar las siglas del partido. El centro se deja en blanco, precisamente porque es el espacio político que aspiran a recuperar, explica Javier Bezares, portavoz adjunto.

El problema con el que se encontraron los nuevos dirigentes de UPyD es que el anterior logotipo, que fue la imagen de la formación durante las etapas de Andrés Herzog y Gorka Maneiro, no era reconocible: "La gente no conocía la marca y no la asociaba" a la formación. La renovada imagen es provisional, ya que tiene que aprobarse aún en un próximo Consejo Político.

La nueva UPyD lanzó el pasado 1 de julio la campaña Activa UPyD con el objetivo de aumentar su número de afiliados y de volver a posicionarse entre la opinión pública. "Es una vuelta a los orígenes del partido", explica el propio Bezares en referencia a la etapa primitiva de Rosa Díez. Y es que no hace mucho tiempo, en 2014, UPyD llegó a conseguir 4 eurodiputados en las primeras elecciones a las que se presentó Podemos (la formación liderada por Pablo Iglesias logró 5 parlamentarios en Bruselas). En esos comicios Ciudadanos logró la mitad de representantes de sus rivales magentas, dos.

"Queremos aumentar afiliación para ganar músculo, volver a ser atractivos para los medios de comunicación y revalidar e incluso aumentar los concejales en las elecciones municipales", asegura el portavoz adjunto de la formación. En la actualidad, UPyD cuenta con 128 concejales repartidos por toda España.

En UPyD aspiran al tan codiciado centro político, un espacio que -dicen- ha abandonado el PSOE con su "podemización" y Ciudadanos con su renuncia a la socialdemocracia. Sus propuestas, a la espera de un desarrollo más amplio, se concentran en cuatro bloques: economía, servicios públicos, lucha contra la corrupción y Europa.

En el críptico que han creado en esta nueva etapa de UPyD se puede leer cuáles son sus principios y su trayectoria: "Nuestro partido ha demostrado su total independencia y que el único poder que nos mueve es el proponer soluciones a los grandes problemas que tiene España. UPYD siendo un partido pequeño demostró su compromiso incansable en la lucha contra la corrupción y con la integridad territorial del Estado. Ahora que nacionalistas y populistas quieren romper España y Europa, nuestra formación se hace más necesaria que nunca".