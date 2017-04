Urkullu anuncia que el acuerdo sobre el cupo solo es "cuestión de horas"

Etiquetas

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que espera que las negociaciones del Cupo con el Gobierno central esté cerrada "en las próximas horas" aunque ha reconocido que todavía "no hay una aproximación en cuanto a lo que podría ser la cuantificación de la liquidación" para los periodos 2007-2011 y 2012-2016, ya que el Gobierno vasco reclama que se sustente "en una cuantificación honesta de lo que es la metodología del Cupo" y que la Ley quinquenal para el próximo periodo cuente con un "régimen de bilateralidad".

Como ya informó en su día www.lainformacion.com, y confirma el Lehendakari, el acuerdo entre ambas partes estaba muy cercano y podía cerrarse antes de este próximo fin de semana. El acuerdo sobre el cupo y el concierto ha sido desligado por Urkullu de la negociación paralela que llevan PNV y Gobierno sobre los presupuestos, pero todos saben que ayuda y mucho. No solo ayuda sino que es vital. Imprescindible.

Es más, algunas fuentes no descartan que una vez despejado el tema del cupo entre ambos gobiernos y aunque el acuerdo sobre las cuentas públicas para este año no sea aún total, el PNV no presentaría enmienda a la totalidad de los Presupuestos, se dirimen éstas en el Congreso la próxima semana, y se opondría a las presentadas por PSOE, PdCAT, ERC y Unidos Podemos con lo que éstas decaerían y PP y PNV tendrían así toda la tramitación parlamentaria, hasta finales de junio, para logar un acuerdo definitivo.

Urkullu ha realizado estas declaraciones en la comparecencia celebrada en la sede del Gobierno vasco en Vitoria durante la firma de un acuerdo de colaboración con la Fundación Amancio Ortega en materia de Salud.

Preguntado sobre las negociaciones que con el Gobierno central sobre este asunto, Urkullu ha señalado que su Ejecutivo está "inmerso" en la negociación "directa" con el Gobierno central en "aquellas cuestiones que afectan a la agenda vasca, al desarrollo del autogobierno vasco".

Por tanto, ha señalado que en los contactos mantenidos no solo se habla de la liquidación del Cupo para los periodos 2007-2011 y 2012-2016 o el señalamiento de la metodología para la Ley Quinquenal del Cupo 2017-2021, sino que también están "inmersos en otras negociaciones, como la que afecta a la posible retirada de los recursos que el Gobierno español estaría dispuesto interponer contra leyes aprobadas por el Parlamento vasco".

Energía, Industria...

También ha explicado que tienen sobre la mesa asuntos como las estrategias que están llevando adelante en la economía vasca como la que busca el desarrollo de la Industria 4.0 o iniciativas del ámbito de la energía, estrategias que "estamos dispuestos a compartir con el Gobierno español". "Es al Gobierno español y al Gobierno vasco a quienes les corresponde profundizar en estas negociaciones", ha insistido.

Tras recordar que ya lo ha avanzó el sede parlamentaria, Urkullu ha indicado que su gobierno está participando, a través de grupos de trabajo, en una "relación directa" con el Gobierno central para abordar las negociaciones del Cupo y Ley Quinquenal. "Nuestro deseo es que esta cuestión que llevamos arrastrando desde el año 2007 fuera ya cerrada en las próximas horas", ha explicado.

No obstante, ha precisado que para que se cierre el acuerdo, este debe "atender con honestidad y con lealtad a la interpretación del autogobierno y de la bilateralidad que afecta al Concierto Económico y a la Ley quinquenal de Cupo".

Según ha explicado, los representantes del Gobierno vasco han puesto sobre la mesa las "diversas propuestas, reflexiones y documentos que se han podido trabajar". "Hemos sido nosotros quienes los hemos puesto sobre la mesa. Será voluntad política del Gobierno español la que, en su caso, redunde en haber alcanzado un acuerdo", ha subrayado.

Urkullu ha insistido en que la "voluntad política del Gobierno vasco es manifiesta, no solo en cuanto a su interés sino también en los documentos aportados en las diversas reuniones en los grupos de trabajo".

Preguntado sobre las diferencias existentes en las negociaciones entre los dos gobiernos, el lehendakari ha explicado que los problemas los han encontrado respecto a la liquidación de los dos periodos -2007-2011 y 2012-2016-, porque "no hay una aproximación en cuanto a lo que podría ser la cuantificación de la liquidación".

352 millones de diferencia en la liquidación del 2017

El Gobierno vasco estima que Euskadi desde 2011 ha pagado 1.600 millones de euros de más al Estado, y que el Cupo debería rondar los 850 millones de euros anuales.

El proyecto de PGE prevé que Euskadi pague este año a la Administración estatal 1.202 millones, es decir 352 más de lo estimado por el Ejecutivo autonómico, que apuntó al conocer esta cifra que era provisional, a la espera de un acuerdo entre ambos gobiernos.

Sin embargo, el lehendakari ha insistido en que es "empeño" del Gobierno vasco que esa cuantificación "esté sustentada en una cuantificación honesta de lo que es la metodología del Cupo" porque "es esa interpretación del Cupo, de la bilateralidad, donde debemos avanzar todavía más de lo que hasta el momento hemos llegado". "No es la cuantía, es también el fuero y el huevo. Estamos hablando de fuero y de huevo", ha insistido.

Según ha explicado, para el Gobierno vasco "el fuero es básico para el pasado y para el futuro, en cuanto a lo que pueda ser el señalamiento de la metodología del nuevo periodo mediante una Ley quinquenal que esté basada en el fuero" y que tenga un "régimen de bilateralidad", ya que "es lo que caracteriza al Concierto Económico vasco".