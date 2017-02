Vistalegre 2 en directo: más de 140.000 inscritos ya han elegido entre Iglesias o Errejón

Etiquetas

12:35. "Aquí no hay enemigos", dice Urban. "Nuestros enemigos están fuera y son poderosos, son los que suben la luz, los que nos estafan con las cláusulas suelo...", añade. "Los fantasmas del fascismo son nuestros enemigos, Trump y Le Pen, y el antídoto se llama Podemos".

12:32. Los anticapitalistas, con Miguel Urbán y Teresa Rodríguez como líderes, suben al escenario. Se refieren al "ruido" por la batalla abierta en los últimos días en Podemos y atacan al PP al que llaman "mafia".

12:29. Errejón habla de un acuerdo intergeneracional con un piano de fondo. "Sí se puede", proclama el número dos de la formación. Aplausos y manos con los deos en forma de uve en alto.

12:19. Turno de Íñigo Errejón. "Unidad, unidad", se escucha en la grada, pero hay gente que no se ha levantado de su asiento. "Nosotros en Vistalegre nos estamos encontrando", presume. Y lanza un mensaje al PP: "Tened cuidado no vaya a ser que el siguiente [Congreso] lo vayáis a librar en un centro penitenciario".

12:17. Pablo Iglesias dice que estamos viviendo una nueva transición en España. "Ójala el PSOE rectifique", afirma. Afirma que el lugar de Podemos no solo es el Parlamento porque no deben parecerse al resto de partidos "ni en los andares".

12:11. Noelia Vera, de la corriente pablista, afirma que el pacto de Gobierno con Pedro Sánchez era "un engaño" y que Podemos se mantuvo en su sitio. Aboga por un Podemos feminista. Turno de Pablo Iglesias.

12:07. Comienzan a debatirse los documentos que han presentado las diferentes corrientes. Noelia Vera, de la corrientes pablista, dice que "a partir del lunes se nos tienen que quitar las tonterías". Recibe aplausos y silbidos a partes iguales.

11:56. Pablo Iglesias: "Hoy nos gobierna una gran coalición, una triple alianza". Arremete contra PP, PSOE y Ciudadanos. Da comienzo a la asamblea ciudadano recordando "La estaca", un himno revolucionario a favor de la liberta.

11:46. Comienza Vistalegre 2 on música disco del discurso de Martin Luther King, "I have a dream" y la aparición de todos los líderes en el escenario. "Unidad, unidad", gritan. Iglesias y Errejón sonrientes, de momento. "No se confíen, señores del PP, el viento del cambio sigue soplando", proclama el secretario general que aspira a la reelección. Iglesias ha comenzado su discurso fijando cuál es su enemigo: el PP de Rajoy.

11:42. "Libertad Bódalo", se escucha en Vistalegre en referencia al concejal de Podemos en Jaén, Andrés Bódalo, condenado a tres años y medio de prisión por agredir a un concejal socialista.

11:23. Eldiario.es ha publicado un sondeo este sábado en el que Podemos y sus confluencias obtendrían 65-68 diputados (logró 71 el 26J). No lograría superar al PSOE, que conseguiría 78-81 escaños. El PP ganaría las elecciones con 148-151 escaños y Ciudadanos lograría 26-28.

11:13. El Palacio de Vistalegre ha colgado el cartel de "no hay billetes". Centenares de personas ya están en las gradas esperando la aparición del secretario general Pablo Iglesias. Portan banderas de Canarias o de Asturias. Muchos gritan "unidad, unidad" y otros "sí se puede", el clásico lema de Podemos.

11:06. Ya han votado 141.095 de los inscritos, lo que supone un 31,3% del total. La votación se cerrará a las 20 horas y los resultados se darán a conocer este domingo a las 15 horas.

11:02. Pablo Iglesias ha llegado a Vistalegre colgando en las redes sociales un vídeo en el que habla de un fin de semana "histórico" para Podemos y para España.

Bienvenid@s a Vistalegre II 😉 pic.twitter.com/MxM67A2G2x — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) February 11, 2017

11:34. Buenos días. En Lainformacion.com ya estamos preparados para contarles todo lo que sucede en la asamblea ciudadana de Vistalegre 2. Es un duelo a cara de perro entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Dos proyectos enfrentados en un cónclave del que saldrá un único ganador. El futuro de Podemos depende del resultado de la votación.