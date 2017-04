CANAL. EL AYUNTAMIENTO DE MADRID SE PERSONARÁ EN EL JUICIO Y CREARÁ UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Etiquetas

- Pide a la Comunidad que derogue la ley de 2008 que permitiría la privatización del Canal de Isabel II. El pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó este miércoles que el Consistorio se persone como acusación particular en el proceso judicial sobre el ‘caso Lezo’, crear una comisión de investigación sobre los contratos firmados por el anterior Gobierno municipal con el Canal de Isabel II y sus efectos sobre las arcas municipales y pedir a la Comunidad de Madrid que vuelva a hacer de éste una entidad pública reformando la ley de 2008 que permite su privatización.Lo hizo tras una moción de urgencia presentada por Ahora Madrid y secundada por el PSOE y Ciudadanos. El PP votó en contra, aseguró por no haberse permitido la votación por puntos, de forma que habría aprobado la personación en el juicio y la petición de una junta general de accionistas para revisar las cuentas de la empresa, que también se incluye en la propuesta, pero no una comisión de investigación exclusivamente dedicada al Canal de Isabel II ni revertir la privatización.La portavoz de Ahora Madrid, Rita Maestre, enumeró y presentó los casos de corrupción cometidos por “muchos miembros” del PP como perjuicios para las arcas públicas que detraen dinero de políticas sociales, y llamó a pedir perdón a los concejales populares, lo que desató las protestas de éstos. La del PSOE, Purificación Causapié, añadió la vulneración de las reglas de juego que supuso el que el PP ganara elecciones con campañas financiadas ilegalmente, y el concejal de Ciudadanos Sergio Brabezo coincidió en que el ‘caso Lezo’ perjudica al Ayuntamiento y a los madrileños y recordó que Cs ya promovió revertir la privatización del Canal de Isabel II.Los tres defendieron tanto la comisión de investigación, como el hecho de que el Ayuntamiento se persone en la causa judicial sobre el ‘caso Lezo’, como que se debata la conveniencia del proceso de privatización del Canal de Isabel II. El portavoz del PP, Íñigo Henríquez de Luna, insistió en que a quienes más avergüenzan casos como el del Canal de Isabel II es a los propios miembros y votantes populares, pero denunció lo que entendió como una campaña en fascículos pero continua de los otros tres grupos contra su partido al tratar de colgarles a todos “el capirote de corruptos” sólo por ser del PP.Además, aseguró que el PP habría votado a favor de la personación del Ayuntamiento en el juicio si Ahora Madrid hubiera permitido la votación por puntos, y propuso en vano transformar la comisión de vigilancia de las contrataciones en otra de vigilancia de la gestión municipal en general y que ahí se investigara en primer lugar el caso del Canal II pero también otros casos que afectarían al actual gobierno.