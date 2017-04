Afines a Diego: "No daña al partido quien denuncia una irregularidad, sino el que la tapa"

Etiquetas

Partidarios del expresidente del PP de Cantabria, Ignacio Diego, aseguran que no "daña" y "pone en riesgo" el partido quienes "denuncian una irregularidad", -como han hecho ellos en relación a lo ocurrido en torno a la celebración del Congreso Regional en el que la hasta entonces secretaria general, María José Sáenz de Buruaga, se impuso al líder y candidato a la reelección por cuatro votos de los compromisarios-, sino quienes la "tapan".

"No daña al partido el que denuncia una irregularidad, sino el que la tapa", ha sentenciado Joaquín Solanas, exdirector general de Cultura la pasada legislatura y que ejerce de portavoz de 70 alcaldes y números uno del PP de municipios cántabros, que entregaron esta pasada semana en la sede de la formación, en la madrileña calle de Génova, un escrito.

En el mismo exigen la apertura de una investigación por las "numerosas y graves irregularidades" que, denuncian, se sucedieron durante el proceso congresual y que en su opinión han "afectado" al resultado, dado por bueno por la dirección nacional. El cónclave concluyó el pasado 25 de marzo con la victoria de Buruaga sobre Diego, que había ganado la primera vuelta, las primarias del día 8, por 154 apoyos de militantes de diferencia.

Tras recibir la petición de que se abra una investigación para esclarecer lo sucedido, 'Génova' se comprometió a estudiar después de Semana Santa la documentación entregada por los afines a Diego, que reclaman la suspensión cautelar de la nueva dirección regional del PP y el nombramiento de una gestora hasta que concluya la citada investigación.

A este respecto, Solanas ha valorado la respuesta de la dirección nacional, y ha confesado el deseo de la agrupación que encabeza de que se aborde el asunto "con cierta urgencia", porque ya llevan "tiempo "batallando", reclamando que se investigue y se adopten medidas.

Así, les parece "estupendo" que Génova vaya a estudiar la documentación entregada y analizar la petición realizada, según ha remarcado en declaraciones a Europa Press Solanas, que ha negado que el colectivo que apoya al expresidente del PP cántabro y del Gobierno autonómico no "acepte" el resultado del Congreso Regional, sino que se muestra en contra de un "proceso escandaloso", en el que se han sucedido "irregularidades" en una "infinidad" de municipios, donde no "tragan" con cuestiones ya denunciadas, como que listas de inscritos a participar en las votaciones "cambien en el último momento", según ha incidido.

De este modo, los 70 alcaldes y números uno del partido que exigen la investigación y adopción de medidas aceptarán el resultado de un "congreso extraordinario", que sea "limpio, justo y legal", tal y como ha remarcado a esta agencia Solanas.

A su juicio, las "irregularidades" sucedidas en Cantabria "cuestionan" principios tales como la "democracia, transparencia y libertad interna" de los que "siempre ha hecho gala el Partido Popular".

Y, en consecuencia, si en Génova no atienden y responden a sus peticiones "con cierta celeridad", los partidarios de Diego emprenderán otras vías -no descartan ninguna, incluida la judicial y "todas" las que consideren "idóneas"-. Así, no van a "parar" hasta que se aclare todo lo ocurrido en torno al proceso seguido para renovar la cúpula 'popular' en Cantabria.

Su deseo es, en palabras de Solanas, que se pueda "esclarecer" lo todo lo ocurrido y se dé, además, una explicación "convincente" y "justa", que despeje cualquier "sombra de duda", más si se tiene en cuenta el "descontento" que existe en el seno del PP cántabro.

NO SE RESPONSABILIZAN DE ACCIONES A NIVEL PARTICULAR

En este sentido, el exdirector de Cultura del Ejecutivo presidido por Diego -y del que Buruaga fue vicepresidenta y consejera de Sanidad- ha apuntado que aunque desde la plataforma que apoya al anterior líder del partido abogan por la unidad de la formación, no se puede "responsabilizar" de acciones que se adopten "a nivel particular", en alusión a posibles nuevas bajas, como las de los cuatro concejales de Limpias, que abandonaron el PP tras conocerse el resultado del Congreso Regional.

Así, advierten que no van a ser "capaces" de mantener esa "unión" si no hay una respuesta a sus demandas, si se "dilata" en el tiempo la investigación o la contestación es "de carácter testimonial", según ha avisado Joaquín Solanas para concluir.