Aguirre registra su renuncia al acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid

La expresidenta de la Comunidad de Madrid y la exportavoz popular en el Ayuntamiento, Esperanza Aguirre, ha registrado ya su renuncia a su acta de concejal en el Consistorio de la capital, según han confirmado a Europa Press fuentes populares.

Lo hizo ayer, y presentó su renuncia directamente al secretario después de anunciar su dimisión de todos sus cargos públicos por no haber "vigilado" a Ignacio González cuando era vicepresidente de la Comunidad de Madrid. En este sentido, manifestaba sentirse "traicionada" y "engañada" por quien fuera su número dos en su etapa en el Gobierno regional.

Para Aguirre, el auto y la prisión de González no son una "prueba definitiva", pero demuestran que ella no vigiló "todo lo que debía". "Por eso dimito del cargo político que ostento, como edil y portavoz, un cargo en el que me colocaron los ciudadanos de Madrid con sus votos", ha recordado.

El edil popular y portavoz adjunto de la formación, Íñigo Henríquez de Luna, está realizando durante este martes como portavoz de los populares en el Pleno municipal.