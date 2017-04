Alarcón critica "falta de transparencia" de la dirección provincial del PP y advierte de pérdida de afiliados

Etiquetas

La precandidata a la Presidencia del PP de Córdoba y parlamentaria autonómica del PP cordobés, Rosario Alarcón, ha criticado este miércoles que "hay una falta de transparencia importante" por parte de la dirección provincial del PP en cuanto al proceso para el 15 Congreso del partido en la provincia, al tiempo que ha advertido de "una pérdida importante de afiliados".

En una rueda de prensa, acompañada por el alcalde de la localidad cordobesa de Cañete de las Torres, Félix Romero (PP), quien ha mostrado su apoyo a Alarcón, la popular ha explicado que "una condición imprescindible" para elegir al candidato en la campaña es que "todos los afiliados que quieran votar tienen que registrarse como electores antes del 3 de mayo, porque si no lo hacen no van a poder votar", pero "hasta el momento esta información no se ha dado desde la dirección del partido por ninguna vía", ha apostillado.

De igual modo, la precandidata ha comentado que "hay afiliados que no saben que hay un congreso, ni que hay dos candidaturas, ni saben que tienen que registrarse para elegir a una de las dos candidaturas", de manera que "el hecho de que no exista esa información es una clara falta de transparencia", ha opinado.

Asimismo, ha apuntado a "la progresiva pérdida de afiliados", de tal forma que se ha comprometido a que "la primera medida técnica" en caso de ser elegida es "actualizar" el censo de afiliados, de modo que espera que a su proyecto "se sumen las personas que se han dado de baja en los últimos años". De hecho, ha informado de que en el municipio cordobés de Puente Genil ha habido "una pérdida de afiliados de más del 30 por ciento".

Entretanto, ha agradecido "la buena acogida de su candidatura entre los afiliados y militantes de base, muchos concejales y cargos públicos tanto visibles, como aquellos que no lo son, y que colaboran para esta candidatura haciendo un esfuerzo enorme en un tiempo escaso", ha apuntado la popular, quien ha felicitado al también precandidato, Adolfo Molina, por la recogida de avales y ha manifestado que todas las personas que le han dado el apoyo a Molina son personas con las que contaría ella, motivo por el que ha afirmado que no se siente "en absoluto desagraviada".

Al respecto, Alarcón ha subrayado que su candidatura es "la de la vocación política, la del trabajo, la ilusión, el esfuerzo y el convencimiento claro de que juntos se hace más por Córdoba y el principal objetivo es avanzar y ser útiles para la sociedad en su conjunto", al tiempo que ha resaltado que "lo primero es lograr éxitos electorales en los pueblos, la capital y las principales instituciones", entre ello, "en muchos más municipios que los actuales".

En este caso, ha asegurado que "no se puede crecer a costa de mantenerse como se está con la línea continuísta de José Antonio Nieto", porque, "aunque no se trata de ir a peor, está claro que a mejor no se puede ir si se mantiene esa línea continuísta", según ha enfatizado la popular, quien ha aseverado que cuenta con un respaldo "muy numeroso".

Además, ha dicho que "el único objetivo es mejorar e integrar equipos", a lo que ha agregado que "desde la democratización interna, la transparencia y la regeneración se puede crecer", con "una estructura más fuerte", para lo cual una de las medidas que plantea es "integrar a los jóvenes con participación y responsabilidad".

"DEFENSA DE LOS PUEBLOS"

Mientras, Félix Romero ha señalado que la candidatura de Alarcón es "la defensa de los pueblos de la provincia, que es uno de los talones de Aquiles del PP de Córdoba", porque "todavía quedan más de 60 municipios que necesitan gobiernos del PP y no se puede ser conformistas", ha remarcado, para recordar que "en el último Congreso Provincial hace cuatro años la dirección del partido prometía la comarcalización", pero "se ha quedado en agua de borrajas".

Ante ello, ha subrayado que la candidatura de Alarcón pretende "dar la importancia a los afiliados y municipios de la provincia", todo ello "sin confrontación y con análisis sosegado y tranquilo para poner sobre la mesa los aspectos en los que se debe mejorar", ha indicado el popular, quien ha reprochado que "la dirección provincial no ha remitido información sobre el congreso a los afiliados". También, ha elogiado que este proyecto "no nace de la opinión de un grupo de personas", sino de "la reunión de los afiliados del partido".