Alcalde de Frigiliana, "sorprendido" por la moción de censura, asegura que los argumentos "no son reales"

Etiquetas

El alcalde del municipio malagueño de Frigiliana, el 'popular', José Antonio González, ha dicho estar "sorprendido" ante la moción de censura registrada por el PSOE y PA este lunes, lo que rompe el acuerdo de gobierno que mantenían hasta ahora el PP y los socialistas, y ha asegurado que "los argumentos que pongan ahora no son reales".

"No se en qué se van a motivar", ha reconocido el alcalde, quien de nuevo ha mostrado su sorpresa por los hechos, al igual que ocurriera el pasado viernes cuando se enteró de la renuncia de las delegaciones que tenía el PSOE merced al pacto de gobierno entre ambas formaciones al que llegaron en mayo de 2016.

González ha señalado que "Frigiliana está funcionando perfectamente bien y estamos trabajando los ocho concejales muy bien, coordinados, consensuando las cosas..." y ha incidido en que "no sé lo que van a concretar y argumentar ahora".

Asimismo, ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que "ellos podrán motivar lo que quieran, pero la realidad está ahí, que lo pregunten en el pueblo", ha justificado el regidor 'popular', al tiempo que ha indicado que "la realidad está ahí y en el pueblo lo pueden preguntar".

Por ello, ha dicho que no se lo esperaba, porque "nosotros estamos trabajando perfectamente, se está viendo en las noticias como está Frigiliana, cada vez va mejorando".

"Llevo en la política muchos años, aunque mi trabajo no es la política, y soy una persona que me gusta escuchar, dialogar y todas las cosas que se hacen se pueden consensuar", ha subrayado.

Para González, "los argumentos que pongan ahora no son reales, que lo digan uno por uno y los podemos debatir", insistiendo en que "desde el mismo viernes los llamé para ver qué ha pasado" y "me dijeron que no había 'feeling' con las dos concejalas nuestras y las suyas", a lo que el regidor propuso "sentarnos, hablarnos, porque por cuatro discrepancias menores no vamos a tirar la toalla en un pueblo que va funcionando bien".

"Ellos sabrán", ha concluido el alcalde, que ha vuelto nombrar la posible moción de censura entre PP y Ciudadanos en el cercano municipio de Nerja, "para echar al PSOE y por coraje y redecillas van a hacer daño en más pueblos", pero "para mí es más importante mi pueblo que el partido".

Es más, ha incidido en que "yo he nacido en mi pueblo y lo que quiero es el bien para mi pueblo. Antes es mi pueblo que el partido". "Cada uno tiene su forma de actuar y hay que respetarlo", ha sentenciado.

Los concejales del PSOE Alejandro Herrero y Sofía de los Ángeles González y del PA, Francisco Javier Acosta y María José Caravaca, han sido quienes han registrando en la mañana de este lunes la moción de censura en el Ayuntamiento, que desbancaría al PP de la Alcaldía, que pasaría a ocupar el socialista Alejandro Herrero.

Este acuerdo de gobierno entre PP y PSOE, por tanto, no ha durado ni un año. Entonces, a los cuatro ediles 'populares' se sumaron los cuatro socialistas, después de que los tres concejales del PA abandonaran el Gobierno municipal en marzo de 2016 por discrepancias en la elaboración del presupuesto, quedando el PP en minoría.

En las elecciones de mayo de 2015, PP y PSOE empataron a cuatro concejales en esta localidad malagueña. No obstante, los socialistas fueron el partido más votado.

MOVIMIENTOS

Málaga ha sido la provincia con más movimientos en las alcaldías en este presente mandato, con un total de siete. De ellos, cinco han sido mociones de censura: Pizarra, Ronda, Manilva, Arenas y Cuevas del Becerro. También ha cambiado de alcalde, por otras causas, en el municipio malagueño de Cómpeta.

Mención especial tiene lo ocurrido en Alhaurín el Grande, que llevaba dos décadas --con la interrupción de un año en el que estuvo inhabilitado-- con el 'popular' Juan Martín Serón al frente del Ayuntamiento pero a principios de 2016 renunció al cargo para permitir un acuerdo con el PP que evitase una moción de censura, convirtiéndose en alcaldesa Antonia Ledesma. Precisamente, este mes de enero toda la oposición en el Consistorio registró una moción de censura, la cual ni siquiera llegó a debatirse y está pendiente de los tribunales.

De igual modo, y por otra parte, el PP y Ciudadanos continúan trabajando en una moción de censura en el municipio malagueño de Nerja que cuenta con el visto bueno de las dos direcciones provinciales.