Alcalde de Güéjar presenta alegaciones a la investigación de Fiscalía y tilda los hechos de "farsa"

El alcalde de la localidad granadina de Güéjar Sierra, José Antonio Robles (PP), ha tildado este domingo como "farsa" los hechos por lo que la Fiscalía ha abierto diligencias contra su persona a raíz de la denuncia de un particular que apunta a su "posible relación" con empresas adjudicatarias de obras del Ayuntamiento del municipio, así como a supuestas "irregularidades en la contratación de familiares" del regidor por parte de estas entidades. Al respecto, el primer edil ha presentado alegaciones.

En declaraciones a Europa Press, Robles ha indicado que el particular denunciante actúa de "mala fe" y que las acusaciones vertidas hacia él "son mentira", toda vez "que no es administrador de ninguna empresa que haya sido contratada por el Consistorio de Güéjar" y "no ha habido ninguna contratación irregular de familiar alguno con respecto al arrendamiento de la antigua estación de Maitena".

Según las alegaciones judiciales presentadas por Robles el pasado día 31 de marzo en la Fiscalía Provincial de Granada, recogidas por Europa Press, el denunciante "tiene enemistad manifiesta" con su hermano, quien es suegro del primer edil güejareño, y "en ánimo de venganza" ha procedido a realizar esta "denuncia falsa".

Asimismo, se señala que el investigador contratado por el denunciante para la indagación de los hechos acusatorios, "pudo ser concejal por el PP en el mandato 2007-2011" en la también granadina Cenes de la Vega, si bien Robles le pidió como dirigente popular "que no tomase posesión porque estratégicamente se consideraba lo mejor", por lo que "su objetividad como investigador queda manchada".

Igualmente, se declara que las tres sociedades mercantiles que el denunciante atribuye a Robles, "tienen como administrador a otras personas que, pese a ser homónimas, no se corresponden con el regidor municipal, ya que poseen DNI distintos", a lo que se añade, además, que un documento de la secretaría del Ayuntamiento "prueba que no ha habido ninguna contratación municipal con dichas empresas", así como "ni con una cuarta entidad en la que trabaja la esposa del propio alcalde".

ANTIGUA ESTACIÓN DE MAITENA

De otro lado, con respecto a la adjudicación en noviembre de 2002 de la explotación de la antigua estación de Maitena al suegro del alcalde güejareño que señala el informe del denunciante, el primer edil alega que ese contrato de explotación se limitó "a renovar una relación contractual que ya se había dado en 1993 y 1998", y que, además, su relación familiar con el adjudicatario no se estableció "hasta el 28 de junio de 2003, momento de su boda, estando anteriormente soltero".

Ahondando en esa relación familiar, el denunciante había manifestado que se produjeron "irregularidades" en la concesión al conocer que el adjudicatario "no se encontraba al corriente en los pagos a Hacienda y a la Seguridad Social en el momento de la renovación de la adjudicación". Asimismo, en la denuncia se recalcó "el papel activo" de Robles en la concesión al adjudicatario de fondos europeos, provinciales y locales para la construcción de un hotel rural en este entorno.

Ante esto último, en las alegaciones presentadas por el alcalde popular se reseña que "dicha contratación goza de todos los informes jurídicos y técnicos favorables, incluidos certificados de que se estaba al corriente de los pagos a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública". Igualmente, se subraya que desde el Ayuntamiento de Güéjar "no se concedió subvención alguna al adjudicatario", así como que el propio Robles "nunca intervino en el expediente de la concesión" y una vez contrajo matrimonio "se ha abstenido en Pleno de todo lo relacionado con su suegro".

"CAMPAÑA CONTRA SU PERSONA"

Por todo ello, Robles, quien ha recordado que en lo referente a la antigua estación de Maitena, "ya se juzgó en 2014 con una sentencia favorable", ha apuntado que "la situación se debería revertir ante las mentiras del denunciante y de su supuesto investigador".

Todo esto responde, según el primer edil, "a una campaña de mala fe" orquestada contra él, y no ha descartado que esta situación "guarde relación" con el partido en la oposición, el PSOE, o el próximo Congreso provincial del PP granadino.