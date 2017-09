Alcalde de La Línea rechaza ser "ninguneado" ante el Brexit: "No lo vamos a permitir. Será sobre mi cadáver"

Etiquetas

El alcalde de La Línea de la Concepción (La Línea 100x100), Juan Franco, ha afirmado este lunes que "las consecuencias del Brexit son reales y ciertas para este municipio" por lo que no va a permitir ser "ninguneado" con la falta de medidas por parte del Gobierno central en este aspecto para contrarrestar las consecuencias. "No lo vamos a permitir ni tolerar. Será sobre mi cadáver", ha añadido.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, Franco ha indicado que no se van a "quedar quietos ni esperando que venga un tsunami de 20 metros", por lo que ha asegurado que harán lo que tengan que hacer.

El alcalde ha anunciado que ha solicitado al Ministerio de Asuntos Exteriores información de todas las gestiones que el Gobierno de España ha efectuado respecto del Brexit relacionadas con Gibraltar, desde el 12 de junio de 2016, fecha en la que se celebró una comisión interministerial a la que asistió, junto a la Junta de Andalucía y la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

Asimismo, ha hecho saber al Ministerio que la mancomunidad "no representa ni a la ciudad, ni al Ayuntamiento de La Línea", ya que "los intereses que se están gestionando son muy distintos a los que tiene esta ciudad y sus vecinos", por lo que ha expresado que es el Ayuntamiento "el único interlocutor válido en lo concerniente al Brexit".

En este sentido, ha manifestado que la mancomunidad "no tiene ningún interés relacionado con La Línea, sino con asuntos que son reivindicaciones históricas de la comarca, justas, pero no relacionadas con el Brexit".

El alcalde ha insistido en la sensación de "decepción y fraude" por la inexistencia de medida alguna 15 meses después del referéndum británico, en la ciudad, "aunque sí que las hubo, pero para otros municipios". Además, ha reconocido que "tampoco" esperaba anuncios con alto contenido de detalles, "pero sí el avance de alguna medida que tranquilizase a la ciudad".

Franco ha considerado que una vez más La Línea es "víctima de políticas de Estado" y aunque lo califica de "positivo", no le parece suficiente que el único anuncio de Dastis "haya sido que no hay intención de cerrar la verja y el desdoble de la carretera ente Algeciras y Tarifa como medida concreta".

"En La Línea se tiene un problema enorme, estoy intentando hacerlo ver y no nos escucha nadie", ha incidido el alcalde, que ha señalado que busca la implicación de todas las administraciones y que será igual de beligerante con la Junta.

Franco ha señalado que "ahora comprende cosas", como no haber sido invitado a la reunión que se celebró en Madrid el pasado 20 de julio, en la que sí participaron "otras personas", en referencia a cargos comarcales y nacionales del PP. "La sensación que tengo es que no me invitaron porque no hay prevista ninguna actuación concreta, particular y única que pretenda actuar con la problemática de esta ciudad y temían una reacción como la que se está teniendo ahora", ha argumentado.

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, Luis Ángel Fernández, ha manifestado que "desde la consideración y el respeto al alcalde de La Línea", igual que el que tiene al resto del alcaldes de la comarca, no coincide con las valoraciones efectuadas por el alcalde en relación a la visita de Dastis.

Fernández ha indicado que el ministro lleva tan sólo ocho meses en el cargo, valorando como "oportuna" su visita al Campo de Gibraltar y a La Línea, para así conocer de primera mano las demandas de la comarca, "demandas que mayoritariamente son históricas y que difícilmente pueden ser resueltas en un periodo temporal tan corto".

El presidente ha valorado como "muy positivo" que el ministro haya mostrado que "dentro de sus prioridades, en todas las negociaciones, están los trabajadores transfronterizos y que la posición del Gobierno de España será la de no tomar ningún tipo de medidas que puedan perjudicar la fluidez en el paso de la Verja tanto de personas, mercancías, como de servicios".

En palabras de Fernández " es más, dado que tiene que haber una negociación bilateral entre España y el Reino Unido, el ministro ha mostrado su disposición de no aceptar ninguna medida que pueda implementar el Reino Unido que obstaculice el paso por la Verja, ni que genere trabas burocráticas para los trabajadores".

Por tanto, según el presidente de la Mancomunidad, "de todo ello se deducen dos hechos de gran importancia por parte del Gobierno de España, que ha dejado muy clara su intención de continuar trabajando por resolver el problema de La Línea y aquellos en los que pueda influir en su ámbito competencial".