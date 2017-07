Alcaldes de Albacete ven "injusto" el apremio de pago de la deuda millonaria con Diputación y piden "comprensión"

Etiquetas

Cuatro alcaldes de municipios de la provincia de Albacete a los que la Diputación de Albacete les ha enviado un requerimiento solicitando el pago en dos meses de una deuda millonaria aseguran que ven "injusta" esta medida y piden "comprensión" para llegar a un acuerdo que les permita pagar unas cantidades que "dejaron a deber" gobiernos socialistas.

La petición la han realizado, acompañados por el viceportavoz del grupo popular en la Diputación, Constantino Berruga, en un comparecencia en la que aseguran que con esta carta les están "asfixiando" e incumpliendo el acuerdo de renegociación de la deuda pactado "por consenso" entre todos los grupos de la Diputación en 2013 y a la que acogieron 37 municipios, entre ellos Nerpio, Yeste, Ayna, Villaverde de Guadalimar o Cotillas.

Además, han acusado al presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, de "no estar a la altura" de esta institución al "cometer demasiados errores", como el envío de esta carta.

Y es que, a pesar de que este jueves el equipo de Gobierno aseguraba en un comunicado que no se había dado ninguna instrucción para exigir a los ayuntamientos el pago de deuda alguna, según ha explicado Berruga, dicho documento está "firmada digitalmente" por el propio presidente.

"Lo mejor es contrastarlo no con lo que dicen, si no con lo que han hecho, porque dicen que no han dado ninguna instrucción para hacer esto y el que firma es el propio presidente", ha asegurado.

Además, ha continuado el viceportavoz 'popular', aseguran que "no exigen el pago de la deuda en dos meses cuando, en el penúltimo párrafo del requerimiento, lo dice claramente y hasta se indica la cuenta corriente en la que deben abonarlo", por lo que, lo que está intentando el presidente es "un intento de regate en corto plazo para solucionar un problema que él mismo ha generado".

Según ha indicado Constantino Berruga ya han tenido varias comunicaciones con el vicepresidente primero de la institución, Agustín Moreno, para trasladarles su "malestar" y la "idea" es "retomar el principio de consenso para que todos los ayuntamientos que están con deudas regularicen su situación". "Entendemos que va a haber comprensión", ha asegurado Berruga.

IMPOSIBLE HACER FRENTE A LA DEUDA

Los cuatro alcaldes 'populares' que han comparecido para explicar su situación, han asegurado que es "imposible" hacer frente a la deuda en dos meses. Es el caso de Paterna de Madera, con un endeudamiento de más de 295.000 euros.

"Nos están echando de nuestros pueblos, esa es la realidad. Se deberían preocupar por eso y no por dejar este asunto por debajo de las puertas durante 26 años", ha asegurado su alcalde, Francisco García, que afirma que lo que les piden es "superior a su techo de gasto" por lo que la solución pasaría por "llamar a un notario y entregarle las llaves del ayuntamiento".

Por su parte, el alcalde de Ontur, Francisco Vizcaíno, ha acusado a la Diputación de "pensar poco en los municipios". "A nosotros el PSOE nos dejó 1 millón de euros de deuda en pago a proveedores, 700.000 euros en facturas en el cajón, aplazamientos con la seguridad social, y ahora nos dice que nos van a quitar 26.000 euros de tributos, la mayoría de ellos de ejercicios en los que gobernaron ellos; y con esta carta, la Diputación va a terminar de asfixiar a los ayuntamientos", ha asegurado.

Férez es otro de los municipios afectados, con una deuda de 122.000 euros, y su alcalde, Luis Pérez asegura que con la situación actual es "imposible" hacer frente a este pago "no ya en dos meses, ni en cinco, no podríamos ni en veinte años" y consideran esta medida como "una soga al cuello".

Por último, el teniente de alcalde de Bogarra --municipio con una deuda superior a los 480.000 euros--, Juan Carlos González, ha reprochado a la institución que no hayan reclamado esta deuda en más de 25 años y que ahora manden un requerimiento "que no nos merecemos".