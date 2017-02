Alcaldes y concejales del PSOE de Cuenca acusan a Prieto de "usar como rehenes a los parados" para "atacar" a la Junta

Etiquetas

La alcaldesa de San Clemente dice que es el Gobierno regional quien tiene que pagar el plan de empleo

Un centenar de alcaldes y concejales de ayuntamientos de la provincia de Cuenca gobernados por el PSOE se han concentrado este miércoles en señal de protesta frente a las puertas de la Diputación por la decisión del presidente de la institución provincial, Benjamín Prieto, de retirar la aportación de esta administración al II Plan Extraordinario de Empleo de Castilla-La Mancha.

Dos de los alcaldes socialistas, José Manuel López Carrizo de Tarancón y Miguel García Cebrián de Quintanar del Rey, han leído un manifiesto en esta concentración a la que se han unido responsables de IU como su coordinador provincial y teniente de alcalde en Mota del Cuervo, Jacobo Medianero, y el alcalde de Motilla del Palancar, Jesús Martínez, así como representantes del sindicato CCOO, como Ladislao Crespo y M. José Mesas.

Según ha informado en nota de prensa el partido, en el manifiesto califican de "irresponsabilidad sin precedentes" esta decisión que perjudica "gravemente" a los desempleados de la provincia de Cuenca. Han asegurado además que es una decisión "política" que "no tiene justificación alguna" más allá, dicen, del "simple ataque a un gobierno de otro color político, utilizando para ello a los parados como rehenes".

Luego de asegurar que "los desempleados de esta provincia no tienen color político, tienen nombre, apellidos y familia", han pedido al también presidente del PP en la provincia de Cuenca que rectifique esta decisión, al tiempo que han anunciado mociones en los plenos municipales de cada ayuntamiento en este sentido.

De no dar marcha atrás, los ediles han anunciado que pedirán la dimisión de Prieto, así como su reprobación por "su falta de sensibilidad hacia un problema tan grave", en referencia al desempleo.

Del mismo modo, han pedido a todos los alcaldes de la provincia de Cuenca, de cualquier color político, "y especialmente a los alcaldes del PP", que "antepongan la defensa de los intereses de sus vecinos y de sus propios pueblos a los del presidente de la Diputación".

El PSOE ha recordado que en la provincia de Cuenca, la primera convocatoria de dicho Plan ha permitido la contratación de 900 desempleados durante 2016, "aunque teniendo en cuenta el resto de líneas del Plan los beneficiarios han sido casi 2.000", de cerca de 200 ayuntamientos conquenses, de todos los signos políticos, que se han sumado a esta iniciativa.

ES LA JUNTA QUIEN DEBE PAGAR

De su lado, la alcaldesa 'popular' de San Clemente, Marisol Herrera, se ha referido este miércoles a la decisión de la Diputación de Cuenca de retirar su apoyo al Plan Extraordinario de Empleo de la Junta de Comunidades asegurando que apoya y entiende "perfectamente" esta postura.

A su juicio, "se habla siempre" de que es un plan impulsado por la Junta, por lo que, entiende, quien "lo tiene que pagar y así nos lo han vendido" es el Gobierno regional, que es a quien, dice, le "corresponde".

A preguntas de los medios de comunicación en el transcurso de una rueda de prensa sobre la ejecución presupuestaria en materia educativa en la provincia, Herrera ha insistido en que la Junta "vendió" el plan de empleo "como suyo" y nunca ha contado con Diputación "para nada". Tampoco, ha criticado, con los ayuntamientos, que "también pagan la Seguridad Social", por lo que, a su entender, no se trata de un "plan totalmente gratuito como parece ser que la Junta nos vende", porque se pagaba "a tres".

Tras afirmar que el consistorio sanclementino apuesta por dicho plan y por el empleo, la regidora ha mostrado su "desacuerdo" con los criterios "tan restrictivos" exigidos para acogerse a dicho plan y ha aseverado que, en su "contacto directo" con solicitantes de empleo en su municipio, el equipo de Gobierno de la localidad ha "detectado" que mucha gente necesitada "se queda fuera".

A este respecto, en relación a la protesta llevada a cabo este miércoles por varios alcaldes socialistas ante la Diputación, Herrera ha admitido que le "gustaría" que, si realmente conocen el Plan de Empleo, protesten por que esos criterios "no excluyan a personas que verdaderamente lo necesitan".

Por su parte, la senadora del PP Monserrat Martínez ha puntualizado que Diputación aporta el 50% de los fondos al plan de empleo, mientras que otro 30% procede del Fondo Social Europeo, los ayuntamientos pagan la Seguridad Social y la aportación de la Junta "no llega ni al 7%". "Cuando varias instituciones están colaborando, lo suyo" es que, al menos, haya comunicación y buena sintonía y no se venda lo que no corresponde", ha concluido.