Alhaurín el Grande celebra este miércoles el pleno en el que se debatirá la moción de censura

El Ayuntamiento del municipio malagueño de Alhaurín el Grande acogerá este miércoles el debate del pleno de la moción de censura presentada por toda la oposición contra el equipo de gobierno de Por Alhaurín, encabezado por la alcaldesa, Antonia Ledesma.

Las dudas sobre si la moción de censura saldrá o no adelante están ahí, más aún tras el informe de la Secretaría General del Ayuntamiento, que aunque no es vinculante pone reparos a la citada moción después de que el PP comunicara oficialmente la suspensión de militancia de su única edil en el Consistorio, María Fernández, quien suscribió el documento junto al resto de ediles de la oposición, presentado en el Registro municipal el pasado 11 de enero.

El informe de la Secretaría General del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande señala que "la medida de suspensión de funciones y militancia supone apartar al concejal del grupo político municipal de adscripción y dejar de pertenecer al mismo, aun temporalmente", es decir, pasar a no adscritos.

Por tanto, previsiblemente será la mesa de edad la que decida si la moción de censura se tramita o no, estando compuesta por un concejal del PSOE --el más joven-- y otro de Por Alhaurín --el más mayor--, siendo éste el que tendría el voto de calidad, lo cual supondría que la moción de censura no saldría adelante y Ledesma seguiría siendo la alcaldesa.

La propia Ledesma prevé que la moción de censura no prosperará: "Tiene el apoyo de un tránsfuga --en referencia a la exedil del PP-- y de miembros de partidos antagónicos entre sí y enfrentados, lo que es un fraude para el electorado".

Según la regidora el informe aunque no sea vinculante "tiene un importante peso legal". Ninguno de los partidos políticos representados en el Consistorio sabe a ciencia cierta qué sucederá este miércoles e, incluso, advierten de que la solución podría estar en los tribunales.

OPOSICIÓN

Por su parte, los grupos políticos municipales firmantes de la moción de censura insisten en que "cumple con los requisitos que plantean las leyes", añadiendo, además, que "así lo defienden los informes de expertos juristas recabados, los antecedentes en el propio Consistorio sobre la expulsión de un edil rubricados en dos informes de la Secretaría General y sentencias de tribunales de justicia que han respaldado el mismo planteamiento en otros municipios de España".

También consideran que la situación de la concejala de grupo político municipal del Partido Popular "no ha variado, por cuanto no ha sido ni siquiera notificada de la apertura de un expediente disciplinario, no ha abandonado el grupo al que pertenece y no ha sido comunicado al pleno su posible paso como concejala no adscrita".

De igual modo, inciden en que "dado los precedentes en este Consistorio, la expulsión de la formación política no conlleva la expulsión del grupo político, tal y como informó la Secretaría General en sendos informes de 5 de junio de 2013 y 28 de agosto de 2013".