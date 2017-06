Alicante pedirá acabar todos los años las clases el 19 de junio por Fogueres sin usar los festivos locales

Etiquetas

La ciudad de Alicante pedirá finalizar todos los años las clases escolares el 19 de junio, antes de las jornadas principales de las fiestas de Fogueres, sin tener que emplear los días no lectivos de utilización municipal.

Así lo ha asegurado el portavoz del equipo de Gobierno, Natxo Bellido, quien ha indicado que esta propuesta de la Concejalía de Educación --que dirige María José Espuch-- se presentará en el Consejo Escolar Municipal, previsto para el 10 de julio.

Bellido ha respondido de este modo a preguntas de los periodistas tras dar cuenta en rueda de prensa de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local. Ha señalado que para no utilizar en Fogueres los días no lectivos de competencia municipal, que es la solución que se daba hasta ahora, la propuesta incluye poder adelantar el comienzo del curso escolar y que el día de Sant Vicent, que es no lectivo pero laborable en la actualidad, sea lectivo, y tener un día más "para poder jugar" con él.

Esta petición habría que hacerla anualmente al Consell, pero ya estaría prevista y sería una solución "estable", ha apuntado el portavoz.

"COMPROMISO DE MARZÀ"

Asimismo, Bellido ha recordado el "compromiso" que adquirió públicamente el conseller de Educación, Vicent Marzà, de, si sale adelante en el Consejo la propuesta, "asumir y tramitar esa excepcionalidad en la ciudad de Alicante".

No en vano, ha destacado que se trata de un problema que viene de tiempo atrás al que se daba "una solución puntual" cada año y ha insistido en que lo que buscan es una solución "definitiva".

A ello, ha añadido que el presidente de la Federación de Fogueres, Manolo Jiménez, previsiblemente trataría este martes esta cuestión con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que se encuentra visitando la ciudad de Alicante con motivo de las fiestas.