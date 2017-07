Almagro dice estar "haciendo duelo" por las "personas que murieron" para que López saliera de prisión

Etiquetas

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha expresado este lunes su posición con respecto a la decisión de sacar al dirigente opositor Leopoldo López de la cárcel de Ramo Verde, en la que estaba preso desde febrero de 2014, para cumplir un arresto domiciliario, y ha advertido de que para que esto ocurriera tuvieron que morir muchas personas.

"Lamento no estar contento por la medida de la dictadura venezolana de mantener a Leopoldo López preso en su casa. Todavía estoy haciendo duelo por las 91 personas que murieron para que esto ocurriera, además de las otras víctimas de la violencia desencadenada por el Gobierno. Demasiado poca la recompensa para un dolor tan alto", ha escrito Almagro en un artículo de opinión publicado en el portal de la cadena CNN en Español.

Almagro ha recordado, en el día en que se cumplen 100 jornadas de protesta en Venezuela, que "decenas de muertos, miles de heridos y un aumento exponencial en los prisioneros políticos en Venezuela lograron la excarcelación del líder opositor Leopoldo López", si bien ha asegurado que éste "nunca debió estar preso" por exigir "lo mismo que los millones de venezolanos reclaman hoy".

En este contexto, el jefe de la OEA ha afirmado que "31 millones de venezolanos siguen siendo rehenes de la dictadura" de Nicolás Maduro.

El uruguayo ha señalado que la decisión de ofrecer a López el beneficio de 'casa por cárcel' sirve para "descomprimir la enorme tensión" que hay en el país pero que, detrás de ella hay una "realidad que no se puede ocultar".

Así, ha hecho referencia al "dolor y la lucha de la gente en Venezuela, un país de grandes recursos económicos, en el que la gente no cuenta con los mínimas garantías en términos de derechos alimentarios o de salud ni de derechos humanos básicos de expresión, ni de poder elegir su futuro como sucede en el resto de la comunidad de países que conforman la OEA".

Almagro, férreo crítico del Gobierno de Maduro, ha advertido de que "ningún régimen autoritario ha caído por su propio peso" y se ha referido a Venezuela como una "dictadura" que se sigue sosteniendo, aunque "se ha ido ganando cada vez más espacios de libertad".

"La gran lección de estos 100 días es que el pueblo venezolano es un luchador fuerte y tenaz que se propone que el país vuelva a vivir en democracia, en libertad, en paz, sin corrupción y con oportunidades para todos", ha afirmado.

"REDEMOCRATIZACIÓN DEL PAÍS"

El secretario de la OEA ha insistido en la necesidad de poner fin de manera "urgente" a la "represión" sobre el pueblo venezolano y ha asegurado que la única solución para "acabar con la violencia del régimen" es "la redemocratización del país".

"La mayor garantía de paz será siempre en nuestro continente el sistema democrático", ha agregado, subrayando que para que se pueda conseguir cierta convivencia en el país se necesitan elecciones, la liberación de los denominados presos políticos y "el respeto a la Constitución y las leyes". A este respecto ha enfatizado en la necesidad de "devolver sus poderes legítimos a la Asamblea Nacional y detener la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente".

"Sí, en Venezuela, esa es la salida. No lo es la opción de la guerra de represión y la violencia. No es esa la salida que propicia la comunidad internacional tampoco", ha detallado, antes de indicar que "volver a la democracia en Venezuela no tiene nombre de líder político" y que es un "derecho" que todos deben "a su pueblo".

LIBERACIÓN DE LEOPOLDO LÓPEZ

Uno de los abogados de López en España, Javier Cremades, anunció el sábado en su cuenta de Twitter que el líder de Voluntad Popular había salido de Ramo Verde bajo arresto domiciliario, información que posteriormente confirmó el Tribunal Supremo.

La esposa del opositor, Lilian Tintori, aseguró que la salida de prisión de su marido no había sido producto de negociación. "No se negocian los Derechos Humanos ni la dignidad", dijo en sus primeras declaraciones tras la excarcelación del jefe de Voluntad Popular.

No obstante, reconoció que las reuniones que el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero con la que fuera ministra de Exteriores de Venezuela Delcy Rodríguez y el alcalde del municipio caraqueño de Libertador, Jorge Rodríguez, lograron "empujar" el cambio de régimen carcelario de López.

Tintori confesó que cuando López salió de Ramo Verde les dio las gracias a los funcionarios que estaban presentes, incluidos la excanciller y el edil capitalino. "Les dije que no deben existir presos políticos en Venezuela; que si tenemos que trabajar en conjunto para lograr concordia cuentan conmigo", reveló.

El Gobierno y la MUD iniciaron el pasado octubre un diálogo con el objetivo de acabar con la crisis política, económica y social que sufre Venezuela, pero las conversaciones quedaron suspendidas a principio de año porque las partes se acusaron mutuamente de incumplir los primeros acuerdos.

En el último mes, se ha especulado con que el Gobierno de Maduro ofreció a López recuperar la libertad a cambio de limitar las protestas opositoras. Tanto la MUD como Zapatero, que ha ejercido de mediador en este proceso, han negado que dicha oferta estuviera sobre la mesa.

No obstante, la propia Tintori explicó a principios de junio que el Gobierno le había hablado de 'casa por cárcel', propuesta que había rechazado ante la necesidad de "salir el último" de prisión. "Primero tienen que salir los presos, que tenemos 290 presos políticos, y Leopoldo pidió la libertad de todos", dijo entonces la esposa del opositor.

López, encarcelado desde el 18 de febrero de 2014 y condenado a casi 14 años de prisión por incitar a la violencia en las revueltas opositoras de ese año, que se saldaron con 43 muertos, regresó a su casa de Caracas en la madrugada del sábado tras conseguir un arresto domiciliario por razones humanitarias.