Alonso no ampara la gestión en Las Teresitas y dice que la sentencia es "clara y contundente"

Etiquetas

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha afirmado este martes que no ampara ni es "condescendiente" con la gestión política que hizo su partido (CC) en la compraventa del frente de la playa de Las Teresitas, ya que la sentencia, "clara y contundente", demuestra que las cosas se podían haber hecho de manera diferente.

En un 'post' publicado en su perfil de Facebook, ha señalado que aunque la sentencia aún no es firme y no quiere prejuzgar lo que decida finalmente el Tribunal Supremo, ha quedado probado que hubo un "grave perjuicio" para las arcas públicas y los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife debido a los delitos de prevaricación y malversación, por lo que cree que se deben "reforzar" los medios para que casos como ese no vuelvan a repetirse.

Alonso ha admitido que el 'caso Las Teresitas' "pone en cuestión" parte de la gestión de CC en la capital tinerfeña, formación que, no obstante, y en diferentes corporaciones, siempre ha tenido el objetivo de lograr una "playa de calidad" sin construcciones en el frente y con equipamientos y servicios públicos, objetivo compartido también por PP y PSOE, que aprobaron la compraventa y el convenio urbanístico.

Para ello, ha señalado que es "legítimo y necesario" que se apruebe el Plan Especial pues desde CC se busca "de manera prioritaria" mejorar el acceso al mar y la rehabilitación y recuperación de Las Teresitas, al tiempo que ha apoyado la decisión del Ayuntamiento de recuperar el dinero pagado en la operación.

Con todo, ha señalado que en el próximo congreso insular de CC se debe "poner en orden" el "compromiso político" del partido con la isla y con Canarias, insistiendo en que "el árbol no puede ocultar el bosque" de todos los que trabajan por el bien común y entienden la política como un servicio.

"Denunciar malos comportamientos de cualquier partido, incluidos los de la formación política en la que militamos, no equivale a condenar la política en su conjunto, ni justificar el escepticismo y absentismo en la relación con la acción política", concluye.