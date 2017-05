Andalucía Acoge lamenta el nuevo CIE de Algeciras y critica las "prisas" de Interior para abrir nuevos centros

Etiquetas

Andalucía Acoge considera "muy desafortunado" la construcción del nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Algeciras (Cádiz) y muestra su sorpresa por las "prisas" del Ministerio de Interior para abrir nuevos centros --están previstos otros dos en Málaga y Madrid--, toda vez que lamenta que comunidad andaluza "sea la tierra donde se centra la apertura CIE y la que mayor inversión va a recibir".

Así lo ha indicado a Europa Press el secretario general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales, después de que el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, hayan firmado este viernes un protocolo de colaboración por el que el Ayuntamiento algecireño cede al Gobierno central 10.000 metros cuadrados para la construcción de este nuevo CIE.

"Seguimos pensando que es muy desafortunado porque todo lo que implique privar de libertad sin que exista delito de por medio es una barbaridad", señala Morales, que apunta que las "prisas" que ha tenido el Ministerio del Interior por reactivar los CIE y abrir nuevos centros "nos parece que no va acorde con el momento de debate, en que se cuestiona esta política y se plantean alternativas".

Así, Morales insiste en que "les sorprende las prisas" de Interior por abrir nuevos centros, y sobre el porqué de estas "prisas", afirma que, por un lado, "la Unión Europea ha dado una recomendación a los estados miembros para que amplíen el periodo de internamiento en los CIE, indicando que hay una falta de expulsiones en general en el ámbito de la Unión".

Esto, a su juicio, viene "muy al hilo de querer satisfacer el ascenso de la xenofobia a nivel político en Europa y la postura que están teniendo tan a la defensiva distintos gobiernos de la UE, que en lugar de combatir el discurso xenófobo, van una xenofobia de baja intensidad que pretende contrarrestar a partidos como el de Le Pen en Francia".

"La Comisión recomendó a los estados miembros endurecer las expulsiones y pensamos que tiene que ver con satisfacer esta demanda", porque si no "no se entiende" ya que "está más que visto que los CIE no sirven", añade Morales.

Por último, Morales ve "poco afortunado" que Andalucía sea la tierra "donde se centra" la apertura de esos centros de internamiento. "Cuando justo es una comunidad autónoma que en algún momento se ha mostrado crítica con los CIE es la que mayor inversión va a recibir", concluye.