Andalucistas rechazan que Alcalá asuma Innovar, que implica "un gasto de 980.000 euros"

Etiquetas

Los Andalucistas de Alcalá han rechazado en el pleno extraordinario de este viernes que el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra asuma la cesión global de activos y pasivos de Innovar en Alcalá, al entender que la propuesta del gobierno socialista "no es la mejor de las soluciones", a la par que tampoco comparten "las formas, ni la falta de seriedad respecto a los plazos" ya que, a su juicio se está "eternizando la situación desde hace años".

En su intervención plenaria, los Andalucistas han recordado que en septiembre de 2015 llevaron a pleno dos propuestas vinculadas: una sobre una auditoría externa y completa del Ayuntamiento y sociedades dependientes, y otra sobre los principios básicos que debía seguir la solución para Innovar en Alcalá, pero "ninguna de las dos se ejecutó".

"No podemos obviar esos antecedentes de auditoría que pudo ser y no fue", ha insistido el edil andalucista, Manuel Casado, señalando que "si no se conoce la realidad completa del Ayuntamiento y sus sociedades, no podemos asumir algo que, ni siquiera sabemos para qué ni cómo".

Así, ha expresado "la suerte de limbo" en el que se deja a los trabajadores, al quedar como "personal vinculado", o la "falta de definición" del modelo de gestión y de prestación de servicios como el auditorio Riberas del Guadaíra, Radio Guadaíra, o el Gabinete de Comunicación. También, han señalado la falta de mención, en la propuesta plenaria, al acuerdo político de encaje de Innovar en el Ayuntamiento, acuerdo que "quedó roto al negar el gobierno información solicitada por los Andalucistas, y que recogía la convocatoria de las plazas en un plazo de seis meses mediante una oposición".

"Este grupo municipal no va a aprobar una operación como esta, que cierra en falso uno de los grandes problemas de esta institución" han expresado los Andalucistas de Alcalá, señalando que no se haya abierto "ni un solo expediente informativo" en relación a lo sucedido con la gestión de ACM e Innovar, ya que esta última asumió funciones y personal de la empresa de comunicación, ya liquidada, que dio origen al Caso ACM, actualmente en el Tribunal Supremo.

Los Andalucistas han pedido al gobierno "no se confunda, porque nuestro compromiso es con los alcalareños, y no con el gobierno socialista". "Si se nos niega información, automáticamente se genera desconfianza. Y no podemos respaldar algo así, cuando no existe confianza", añaden.

Finalmente, han lamentado que el gobierno y los grupos de la oposición que con su voto o abstención han permitido la aprobación del acuerdo "estén pasando de puntillas por un problema muy serio para esta ciudad", recalcando que "los alcalareños no pueden pagar los platos rotos de la gestión de los gobiernos socialistas de Alcalá".