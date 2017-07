Aprobada sin consenso la propuesta de representación de los tres ediles no adscritos en las comisiones

Etiquetas

Han dicho 'sí' los ediles del PP y los ex de Cs; Ganemos se ha abstenido y han votado 'no' PSOE, PRC, mixto y Mantecón, que amenaza con impugnar

La propuesta planteada en el Pleno del Ayuntamiento de Santander sobre la representación que deben tener en las comisiones de pleno los tres ediles no adscritos tras el paso a esta consideración de David González y Cora Vielva tras su marcha de Ciudadanos (Cs) --condición que también tiene el expulsado de Ganemos Antonio Mantecón-- ha sido aprobada este miércoles sin consenso ya que solo han votado a favor el equipo de Gobierno (PP) y los exconcejales de la formación naranja han votado a favor.

A dicha propuesta, por la que se deja en 15 el número de miembros de las comisiones, de los que dos serán no adscritos, se ha abstenido la edil del grupo Ganemos Santander Sí Puede, Tatiana Yánez, y han votado en contra PSOE, PRC, el concejal del grupo mixto, Miguel Saro, y el no adscrito Antonio Mantecón que, de hecho, ha amenazado, en declaraciones realizadas tras el Pleno, con una posible impugnación y presentanción de un recurso contencioso-administrativo.

Y es que Mantecón considera que la propuesta es un "desastre", que "no tiene ningún soporte jurídico" pues, segú ha dicho en el Pleno, "se pasa por el arco del triunfo la doctrina del Tribunal Constitucional" sobre el derecho de los ediles no adscritos a estar en "todas" las comisiones.

La propuesta que se ha votado y ha salido adelante planteaba mantener en 15 el el número de miembros de las comisiones, así como su denominación y funciones, pero reajustando la representación en las mismas a la vista del paso de González y Vielva como concejales no adscritos, condición que hasta ahora solo tenía Mantecón, que asistía a todas ellas.

El objetivo de este reajuste y de la propuesta planteada era conjugar el respeto a los derechos que la ley otorga a los concejales no adscritos y mantener la proporcionalidad en las mismas respecto al Pleno.

Tras la propuesta que se ha votado, las comisiones del Pleno continuarán compuestas por 15 miembros, 7 de ellos del PP, 2 de PSOE, 2 del PRC, un concejal del grupo Ganemos Santander Sí Puede, otro concejal del grupo Mixto y dos concejales no adscritos.

Así, al haber desde ahora tres concejales no adscritos en la Corporación, en cada comisión uno de ellos no podrá estar.

En este sentido, y a la vista del informe de la Secretaría General del Pleno, se proponía que fueran los concejales no adscritos los que consensuen el modo de resolver quién estará en cada una de ellas dado que al no conformar éstos en un grupo no deberían imponerse reglas de funcionamiento interno.

Así, se ha acordado con la aprobación de la propuesta en el Pleno conceder un plazo de 3 días, contados desde el día siguiente de la adopción del acuerdo por el Pleno, para que los concejales no adscritos designen a los integrantes de las distintas comisiones, comunicando la adscripción a la Secretaría General del Pleno.

Y se ha establecido que en el caso de que no haya acuerdo entre ellos para fijar la participación de cada uno de ellos en las respectivas comisiones, se procederá a la celebración de un sorteo, que tendrá lugar en el seno de la Junta de Portavoces, y a la que se invitará a asistir a los concejales no adscritos, en el que se asignará un número identificativo de cada comisión y una letra correspondiente a cada concejal no adscrito.

De esta manera, en otro sorteo se procederá a asignar el primer representante de los concejales no adscritos en la primera de las comisiones y, tras ello, siguiendo el orden que haya resultado, a designar a los restantes.

Tras el Pleno, los tres ediles no adscritos han reconocido la dificultad de poder llegar a un acuerdo sobre este asunto.

En la sesión plenaria de hoy, de carácter extraordinario, se ha dado cuenta del abandono de González y Vielva de la formación naranja, lo que supone la desaparición del grupo Ciudadanos del Ayuntamiento al quedarse sin miembros. ((Habrá ampliación))