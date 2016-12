Aprobado el presupuesto de la Diputación para 2017, una partida consolidado de 197,8 millones de euros

Etiquetas

El pleno de la Diputación de Almería, en sesión ordinaria celebrada este miércoles, ha aprobado el presupuesto de la institución provincial para el ejercicio 2017, con los votos a favor del equipo de gobierno del PP, los votos en contra del PSOE e IU, y abstención de Ciudadanos. Se trata de una partida consolidada de 197.859.900 euros.

El PSOE había presentado una enmienda a la totalidad del presupuesto al considerarlo "opaco y arbitrario", según ha declarado el portavoz socialista, Juan Antonio Lorenzo, quien ha criticado que el documento no deje clara "la intención política del equipo de gobierno para atender las necesidades de la provincia", pero ha sido rechazada con los votos en contra del equipo de gobierno del PP.

La portavoz de IU, María Jesús Amate, ha explicado que no aprueba el presupuesto, porque, aunque recoge "algunas medidas en las que coincidimos, como el aumento en la partida del Servicio de Extinción de Incendios, no compartimos el aumento de las partidas para subvenciones nominativas y tampoco conocemos la estrategia que se va a desarrollar en materia turística, a la que se va a destinar más de un millón y medio de euros".

Amate también ha considerado "insuficiente" las cuantías destinadas a la mejora de los servicios de abastecimiento de agua y al Plan de Carreteras, especialmente tras los problemas causados por las inclemencias meteorológicas de los últimos días. Además, la portavoz de IU ha felicitado al equipo de gobierno provincial por aumentar la partida de Cultura hasta los 5.842.062,59 euros, aunque ha animado a "dotar los espacios escénicos ya existentes en lugar de construir otros nuevos para que puedan ser utilizados".

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, Roberto Bacca, que se ha abstenido en la votación del presupuesto, ha recordado que "siempre las necesidades son mayores que el dinero disponible" pero ha invitado al PP a contar con la oposición a la hora de "desglosar las partidas" para atender las necesidades de la provincia.

Bacca también ha incidido en la existencia de "partidas de 2016 aún sin ejecutar" que se han arrastrado al presupuesto del próximo ejercicio y se ha mostrado "preocupado" porque las deudas de administraciones como el Estado o la Junta de Andalucía "en competencias impropias de la Diputación" lastran la inversión de la misma.

Juan Antonio Lorenzo, portavoz del PSOE, ha pedido al equipo de gobierno un cambio en su forma de gestionar las subvenciones a los municipios para "que deje de hacer políticas paternalistas a las que se los ayuntamientos se adhieren y creemos una carta de servicios al estilo de la Diputación de Granada, que es la forma más justa y mejor valorada de invertir en los pueblos".

Lorenzo ha vuelto a criticar las subvenciones nominativas, que ha considerado "poco transparente" y ha explicado que el PSOE "no puede apoyar este documento porque no está claro. Hay partidas opacas y generalistas. Nosotros estamos intentando arrojar un poco de luz sobre las necesidades que tiene la provincia, pero no conocemos su criterio para desarrollar este documento, en el que no hay una estrategia".

Javier Aureliano García, portavoz del equipo de gobierno del PP, ha respondido a las críticas de la oposición, destacando que "respetamos al cien por cien la autonomía de los municipios, lo que hacemos va más allá de la concertación y si tuviésemos una carta de servicios perjudicaríamos a muchos municipios que no harían lo que quieren, tal y como ocurre ahora".

En cuanto a las críticas por las subvenciones nominativas, García ha declarado que "no son directas y están consignadas con nombres y apellidos en el presupuesto, tal y como especifica la legislación". Además, ha afirmado que sí existen partidas desglosadas y planes de actuación concretos, porque "nuestro criterio es realista, efectivo y basado en la generación de empleo, la cobertura de las necesidades de los municipios y la sociedad y el mantenimiento de los servicios sociales, de los que no recortamos ni un euro".

El portavoz popular también ha valorado las quince propuestas de mejora recogidas en la enmienda a la totalidad de los presupuestos presentada por el PSOE y que ha calificado de carente de argumentos y "sectarista".

Javier Aureliano García ha lamentado que "solo recogen partidas para ayuntamientos del PSOE, porque ese es el único criterio objetivo y el del equipo de gobierno no vale", y ha afirmado que algunas propuestas ya se han tratado con los ayuntamientos.

Por último, García ha pedido a la bancada socialista que "demande con la misma vehemencia" a la Junta de Andalucía el cumplimiento de sus obligaciones con la provincia de Almería, como la aportación económica a través de ingresos incondicionales a la Diputación o la cobertura de la deuda en materia de servicios sociales.

Gabriel Amat, presidente de la Diputación Provincial, ha zanjado el debate sobre los presupuestos de la institución para 2017 afirmando que "el que vote no está haciendo un flaco favor a la provincia, aunque esté en pleno derecho de hacerlo, porque luego exigirá que se hagan cosas con el dinero de los presupuestos, a los que no están dando ni siquiera una opción con su abstención".

El presupuesto de la Diputación para 2017, que a partir de ahora se expondrá al público durante quince días para la presentación de reclamaciones, contempla un aumento del gasto social, con una partida de 48 millones de euros, un gasto de 16.151.710,19 euros para el fomento del empleo, y unas inversiones reales que ascienden a los 25 millones de euros.

Además, también crecen las partidas de Cultura y Deportes, hasta los 5.842.062,59 euros y los 4.598.881,05 euros, y el Servicio Provincial de Turismo destinará cerca de tres millones de euros a la promoción de 'Costa de Almería', con el objetivo de consolidar los buenos datos turísticos registrados este año.

OTROS PUNTOS DEL PLENO

Pero no solo se ha debatido sobre presupuestos en esta sesión plenaria de la Diputación de Almería, también se ha dado luz verde a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la institución, para adaptar su plantilla y organigrama a las necesidades actuales.

Además, se ha aprobado una modificación de la ordenanza general de recaudación para acercar la administración al ciudadano y facilitar la gestión telemática del servicio. También se pondrán en marcha unas contribuciones especiales para sufragar las mejoras en el Servicio Provincial de Extinción de Incendios, consistentes en el cobro de una tasa a las 72 aseguradoras que operan en la provincia en este ámbito.

El grupo provincial de Ciudadanos ha presentado una moción en apoyo a la labor de la Mesa del Ferrocarril y en defensa de una mejora de las líneas férreas en la provincia a la que se han sumado todos los grupos políticos y se ha aprobado por la unanimidad de la cámara.

RUEGOS Y PREGUNTAS

En el apartado de ruegos y preguntas, las obras de mejora de la Residencia Asistida de la Diputación de Almería han centrado las demandas de la oposición, en concreto del PSOE e IU, que han querido saber qué actuaciones se van a desarrollar y cómo afectarán a residentes y trabajadores.

El diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, ha explicado que, tras detectar un problema en el agua caliente sanitaria y reunirse con la Junta de Andalucía para solucionarlo, ésta ha detectado "problemas estructurales en la Unidad de Poniente", que necesita una reestructuración importante.

Escobar ha destacado que los 47 residentes van a ser trasladados a otras residencias para "garantizar la calidad del servicio, algo que no se mantendría si los reubicásemos en otras zonas de nuestra residencia, que está completa" y ha asegurado que "no se va a prescindir de ningún trabajador de la Diputación de Almería".