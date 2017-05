Aranzadi e I-E pedirán a EH Bildu y Geroa Bai en una reunión esta tarde "avanzar en la toma de decisiones por consenso"

Etiquetas

Apuestan por "un gobierno colegiado" para Pamplona y defienden que "las mayorías no valen"

Los concejales de EH Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e Izquierda-Ezkerra en Pamplona van a mantener este miércoles por la tarde una reunión en la que los representantes de Aranzadi e I-E van a exigir "avanzar en la toma de decisiones por consenso" en el equipo de gobierno municipal y la puesta en marcha de cinco medidas concretas, que ya están contempladas en el acuerdo programático.

Así lo han dado a conocer las ediles Laura Berro (Aranzadi) y Edurne Eguino (Izquierda-Ezkerra) en una rueda de prensa que han ofrecido este miércoles y en la que han asegurado que acuden con "buena disposición y buena voluntad" al encuentro con el resto de socios, una reunión prevista a las 16 horas.

Eguino ha apostado por "un gobierno colegiado" para Pamplona y ha defendido que "las mayorías no valen". "El 50% de los concejales con responsabilidades de gestión, los que no somos de EH Bildu, no estamos contentas con la forma de funcionamiento del gobierno", ha remarcado.

Ha destacado que "el acuerdo programático lo firmamos cuatro grupos municipales en igualdad de condiciones y que esa visión colegiada está fallando" y ha considerado que "si la ciudadanía quisiera que les gobernaran EH Bildu y Geroa Bai hubieran tenido cada uno su porcentaje respectivo para que entre los dos tuvieran más de un 50% y hubieran podido formar un gobierno propio".

"Todo aquello que esté recogido en el acuerdo programático lo tenemos que consensuar, no vale para cosas que están dentro del acuerdo buscar mayorías fuera, eso no tiene que volver a pasar", ha planteado Eguino, quien ha opinado que "los proyectos estratégicos y transversales exigen la colaboración de las distintas áreas, independientemente del grupo político que las gestiona".

En este punto, ha opinado que "se está identificando cada vez más a los grupos políticos con las áreas que gestionamos", lo que "no puede ser". "Tenemos algo que decir en todo lo que afecta la ciudad", ha defendido la edil de I-E, quien cree que "necesitamos reforzarnos la confianza mutua entre las áreas y apoyar con estructuras que sean realmente colegiadas toda la acción del gobierno".

En esta línea, Laura Berro, de Aranzadi, ha considerado que "si ahora lo que hiciéramos fuera utilizar el método del rodillo de las mayorías, lo lógico no sería que gobernara el gobierno del cambio, sino UPN" y ha afirmado que "lo que demanda de la ciudadanía no es una mayoría y un rodillo, sino un cambio y una necesidad de diálogo".

Por otro lado, Eguino ha apostado por "avanzar en transparencia" y, en este sentido, Aranzadi e I-E proponen poner en marcha reuniones trimestrales de seguimiento del acuerdo programático, con participación de las cuatro fuerzas, unos reuniones que "sean públicas o al menos con actas públicas para dar esa información hacia el exterior".

Asimismo, demandan que "todas las demás reuniones del equipo de gobierno tengan orden del día y actas de acuerdo", algo en lo que "ahora mismo fallamos", ha expuesto Eguino.

"EL GOBIERNO TIENE QUE ESTAR A LA ALTURA"

Por su parte, Laura Berro ha afirmado que ambas formaciones están "absolutamente comprometidas con ese cambio, que nos creemos profundamente y por el que apostamos hace dos años". "Este gobierno del cambio tiene que estar a la altura de las circunstancias y de lo que requiere", ha reivindicado, para agregar que durante estos dos años "se han realizado muchas cosas".

Sin embargo, ha considerado que "es importante hacer una reflexión sobre cómo avanzamos en las medidas para que estemos en un gobierno de cambio y no que parchee las necesidades de la ciudadanía" y reflexionar también sobre "cómo se toman las decisiones en el equipo de gobierno".

Según ha indicado, en la reunión de esta tarde van a plantear como medidas "prioritarias" la elaboración de una ordenanza de tasa para viviendas vacías de bancos y fondos buitres; la creación de un centro de inserción socio-laboral municipal; profundizar en la proporcionalidad y la perspectiva de género en las tasas y precios públicos; analizar los grandes contratos de servicios externalizados; y homogeneizar los servicios y dotaciones públicas en los barrios.

En este sentido, Berro ha destacado que tanto Aranzadi como I-E acuden con "buena voluntad" al encuentro de esta tarde y ha esperado que EH Bildu y Geroa Bai "también tengan esa buena voluntad y que coincidan con las medidas que solamente quieren profundizar en el reparto de la riqueza, una democracia real y más participativa y en la persecución de que todos los ciudadanos tengan sus derechos y necesidades cubiertas".

PÍO XII, "UN EJEMPLO DE LO QUE NO HAY QUE HACER"

En cuanto al proyecto de Pío XII, Edurne Eguino ha considerado que "es el ejemplo de lo que no queremos que vuelva a pasar" y ha defendido que "cualquier medida en movilidad debería haberse consensuado dentro del equipo de gobierno antes de sacar a buscar mayorías fuera".

"Es un ejemplo de lo que no hay que hacer", ha sostenido la edil de I-E, para subrayar que "a pesar de eso vamos a poner toda nuestra voluntad en hacer ese proyecto, aunque no nos guste cómo se ha gestionado el tema".

A su juicio, en este proyecto "se ha demostrado una desautorización no sólo a un área y una concejalía delegada, sino en el proceso último que se ha firmado a dos, porque se está hablando de procesos participativos sin contar con el área de participación ciudadana".

Para la edil de I-E, "la no entrada de Geroa Bai al inicio a gestionar algún área es lo que más ha desequilibrado este equipo de gobierno" y ha considerado que el grupo de EH Bildu, que sostiene la alcaldía, "tiene a su alrededor todo un equipo de gente que sentimos que trabajan más para EH Bildu que para un gobierno de colegiado de cuatro grupos, algo que tiene que cambiar".

"Tiene que ser un equipo que sostenga decisiones colegidas, que refuerce y apoye proyectos que si son de cambio son transversales y afectan a muchas áreas", ha reivindicado.