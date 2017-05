Arenas aboga por un PP "unido" e "independiente" y llama a curar las heridas "con disculpas y no con ácido"

Etiquetas

Zoido: "Aquí terminan las divisiones y las discrepancias. Hemos debatido y hemos salido fortalecidos"

La clausura del 14º Congreso Provincial del PP de Sevilla, donde ha sido elegida como presidenta Virgina Pérez, ha reunido al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido; al presidente del PP-A, Juanma Moreno, y al vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, quien ha apostado por un partido "unido", pero "desde la independencia", y ha dejado claro que las "heridas personales no se curan con ácido, sino con disculpas mutuas".

Arenas ha comenzado su intervención realizando un reconocimiento al presidente saliente, Juan Bueno, quien "siempre ha hecho buen trabajo político y siempre será buena persona", así como a Virginia Pérez, a quien ha dado la enhorabuena, dejando claro que "a partir de hoy todos tenemos que mirar el futuro, con respeto, desde la colaboración y la responsabilidad".

Además, ha dejado claro que el futuro del PP "depende de nosotros", un partido que "siempre sabe sobreponerse a los momentos difíciles". "A Virginia le toca ahora algo importante, fijándose en Rajoy, el reto de construir todos los días acuerdos, porque tu éxito sólo es posible si es una presidenta de todos, de quienes te han votado y de quienes no, porque el PP no tiene propietario, sino que es de todos", sentencia.

"Lo único que me preocupaba eran las heridas personales, que hay que superarlas, pero éstas con ácido no se arreglan, sino pidiendo disculpas mutuas. Quien en estos meses haya perdido un amigo, que lo recupere pronto. Siempre hay que pedir disculpas porque no se acierta siempre, ni siempre se equivocan los mismos", incide.

Reconoce que los últimos meses han sido "complicados", pero asegura que se queda con que 5.500 militantes del PP fueron a las urnas, "hablando más que nunca en la provincia de Sevilla". "Me he emocionado porque a los compañeros les importaba el futuro del PP y de Sevilla. A esas 5.000 almas les debemos unidad, pero desde la independencia", destaca, afirmando que éste es uno de los "legados de Rajoy", el que "aquí solo mandan los militantes".

Por último, entiende que hay que ser conscientes de cuando se gobierna es "coyuntural" y que lo "importante es el partido", añadiendo que el PP "ha de ser campeón estando en el gobierno o en la oposición". Además, se ha ofrecido a Pérez a trabajar para dedicarse a "que en esos tres pueblos de Sevilla donde no tenemos concejales", haya una lista. "No habrá un ayuntamiento sin candidatura del PP", insiste.

"UNA ÚNICA PERSONA Y UN ÚNICO MENSAJE"

De su lado, Zoido, tras dar la enhorabuena a Pérez, se ha puesto a su disposición, como ha hecho con los anteriores presidentes provinciales, y señala que el PP se ha caracterizado por "superar dificultades, siendo capaz de encauzar el terrorismo, de sacar a España de las crisis más importantes que ha tenido y con un mensaje siempre claro en las comunidades autónomas sobre los temas importantes".

"No es fácil ser del PP en Sevilla, aunque hay quien tiene más dificultades que nosotros", agrega, dejando claro que hay que "volver a tomar impulso". "No sería verdad si no dijera que ha habido una fase con tensiones antes del congreso, algo lógico, pero se viene a un congreso con un acuerdo que ha sido propiciado", matiza.

Zoido ha mostrado su apoyo para ayudar para que en la directiva "todos seamos uno" e incide en que, durante un tiempo, el PP ha estado "mirándose hacia dentro, pero ya no tenemos excusa, tenemos que mirar a la calle y estar con todos los sevillanos de la provincia y de la capital". "A partir de ahora somos una única persona, con un solo mensaje, para demostrar a los sevillanos que pueden confiar en nosotros y que la capital, los pueblos y la Diputación serán de color azul", subraya, ya que "aquí se han terminado las divisiones y las discrepancias". "Hemos debatido y hemos salido fortalecidos", concluye.

MORENO PIDE "HUMILDAD E INCLUSIÓN" EN LA NUEVA ETAPA

Por último, Moreno se ha mostrado convencido de que Pérez "va a cumplir y dar muchas alegrías" al PP sevillano, agregando que "los liderazgos se forjan desde la humildad, la grandeza, la capacidad de incluir, de empatizar y de ponerse en lugar del otro". Entiende que la formación ha hecho "lo más inteligente que se podía hacer, coger lo mejor de cada equipo para hacer el mejor y trabajar con ahínco, serenidad y humildad".

Tras agradecer el "esfuerzo, la altura de miras y el señorío" demostrado en el congreso, ha puesto en valor "el compromiso, la lealtad y la intensidad" de la labor de Bueno, de quien "no tiene ninguna queja", a la par que ha destacado la "confrontación de dos proyectos legítimos para mejorar el partido". Considera que ser del PP en Andalucía "no es fácil porque siempre nos critican", ya que "si solo hay un candidato nos dicen que es monolítico, y cuando hay dos nos dicen que está roto, algo que tiene tela teniendo en cuenta lo que hay enfrente".

"EL PSOE MARCA A QUIEN SE PRESENTA EN LOS PUEBLOS POR EL PP"

Pide "mirar hacia adelante y hacia afuera" para tener un partido "claramente comprometido con cada uno de los sevillanos", recuperando alcaldías y la Diputación, mientras que insta a que haya candidatos en cada uno de los municipios de la provincia, "que conozcan los pueblos". "A la gente que milita en el PP y da el paso adelante para presentarse, los marcan los socialistas, ya sabemos como se las gastan", lamenta.

Para Moreno, "se avecinan retos importantes y tenemos que estar preparados, estando la maquinaria del PP perfectamente engrasada desde mañana y unidos como una piña". Por ello, pide al PP de Sevilla que "salga a comerse el mundo", tras algunos "malos ratos" que le han dado, pero destaca que se ha conseguido sacar a la calle a 5.000 afiliados y demostrar "músculo".