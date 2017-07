Arenas reivindica al PP como un "partido ganador" en Marbella, donde "más pronto que tarde" volverá a gobernar

Etiquetas

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, ha reivindicado este sábado al PP como un "partido ganador" en Marbella (Málaga), y ha apuntado que su "olfato" le dice que "más pronto que tarde" volverá a estar gobernando en dicha localidad, "porque lo que hay no aguanta mucho".

"Y si no gobernamos antes de las próximas elecciones municipales, en esas elecciones habrá una victoria amplísima del PP" en la localidad, ha augurado Arenas en el transcurso de su intervención en el congreso local del PP marbellí, en el que Ángeles Muñoz ha revalidado este sábado por unanimidad su liderazgo como presidenta local, mientras Manuel Cardeña repite como secretario general.

En el congreso, además del propio Arenas, también se han dado cita el presidente del PP-A, Juanma Moreno, y el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, entre otros dirigentes y representantes de la provincia y la Costa del Sol, según informa el PP malagueño en un comunicado.

Arenas ha recordado que el PP ganó las elecciones locales de 2015 en Marbella, si bien no pudo revalidar el gobierno municipal porque "nos robaron en los despachos", según ha lamentado el dirigente del PP, que ha insistido en remarcar que "el partido de Marbella, de la mayoría de Marbella, sigue siendo el PP".

Además, se ha declarado "admirador" de Ángeles Muñoz, cuya gestión como alcaldesa ha defendido, dejando "superávit" en el Ayuntamiento y sacando a Marbella "de la crisis", así como por mantener "un comportamiento ejemplar" tanto gobernando como en la oposición.

Arenas ha indicado que, si se tiene en cuenta "la relación de militantes del partido en cada ciudad de España y los habitantes de la localidad, el PP de Marbella es el que tiene el mayor número de afiliados de toda España", con más de 5.100 afiliados, "consecuencia del pedazo de partido que habéis hecho en Marbella", ha añadido ante el auditorio que seguía su intervención.

En esa línea, ha defendido que "el PP es un partido orgulloso de Marbella", mientras que el PSOE "ha mirado mal" a esa ciudad, "con muchos complejos y como avergonzándose". Frente a ello, "el PP ha sido el gran partido de Marbella y con Ángeles Muñoz lo seguirá siendo", ha proclamado Arenas.

ETA Y LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Por otro lado, Arenas ha tenido un recuerdo para el concejal José María Martín Carpena, al que el PP ha homenajeado este sábado al cumplirse 17 años de su asesinato a manos de ETA, y al hilo ha evocado los "tiempos difíciles" en los que "cada semana teníamos que enterrar a un compañero que mataban los terroristas".

Además, ha lamentado que "en estos días hemos vivido cómo algunos miserables se han permitido no rendir homenajes a Miguel Ángel Blanco, que significó la rebelión democrática contra el terrorismo". Al respecto, Arenas ha reivindicado el relato de las víctimas como "el único que nos vale", y ha aseverado que "ETA empezará a estar derrotada cuando entregue las armas, pida perdón y se arrepienta de las barbaridades y monstruosidades que hicieron en España durante tantos años".

En clave nacional, Arenas ha reivindicado al PP como "el partido de sus afiliados, de sus votantes, de sus ideas y convicciones", frente a partidos que "hay hoy en España que son consecuencia de alguien que habla bien en televisión, pero debajo de eso no hay nada", así como lo ha definido como "el partido de la gente, o de la mayoría de la gente".

"Si no, no ganaría las elecciones", ha apostillado Arenas, que también ha señalado que el PP "cree en España y la unidad de España", y "no imita a nadie". Al hilo, ha apuntado que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "tiene el riesgo de convertir al PSOE en una sucursal de Podemos", y ante ello ha pedido que el PSOE "no se olvide del sentido de Estado" y "siga defendiendo la unidad y cohesión de España".

MORENO, CONTRA EL IMPUESTO DE SUCESIONES

Por su parte, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha afirmado que, "con la ayuda de todos los andaluces" y "el apoyo de todos sus compañeros" del PP, va a ser "presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía".

Ha reiterado que, desde ese cargo, "la primera decisión" que tomará será "cargarse el impuesto de sucesiones y donaciones de una vez por todas" en Andalucía, "para estar igual que Madrid, País Vasco o Cantabria", y en esa línea ha abogado por "que nadie te quite tu herencia", porque procede del "trabajo y sacrificio".

BENDODO CRITICA AL GOBIERNO SOCIALISTA DE MARBELLA

Por su lado, el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha advertido de que "Marbella necesita recuperar un proyecto político para volver a ser un referente", afeando al gobierno municipal socialista que "haya perdido 25 millones de euros en subvenciones y programas de ayuda a los que el Consistorio no ha accedido en los 25 meses que lleva al frente de la Alcaldía".

De este modo, Bendodo ha opinado que "Marbella no puede permitirse el lujo de que no la gestionen bien", señalando que "la nefasta gestión socialista le ha costado un millón de euros al mes a este municipio, por lo que alguien tendrá que dar explicaciones de esta dejadez", ha exigido, según informa el PP en un comunicado.

Al respecto, ha criticado que "la imagen de la ciudad se ve perjudicada cuando el Ayuntamiento tiene que devolver 1,7 millones de euros porque no es capaz de construir el bulevar para Arroyo Primero, o cuando pierde otro millón de euros para el vivero de empresas, y otro millón más del Ministerio de Fomento para el Museo del Grabado, que se suman a los 400.000 euros de la auditoría energética para acceder a un subvención de seis millones y que se han perdido, igual que los 260.000 euros para los barcos 'quitanatas' y los 15 millones de euros de los fondos Edusi", ha enumerado.

El presidente provincial del PP, que ha subrayado "la fortaleza y unidad de la formación local, con un proyecto sin fisuras y mucho futuro por delante", ha alertado de que "Marbella corre el peligro de girar hacia el modelo de gestión que ha llevado a Andalucía a la cola de todo tras 30 años de gobierno socialista".

"Nos duele Marbella y que no se aprovechen todas estas oportunidades", ha afirmado, subrayando que "desde la Diputación sí apostamos por ella y por eso hemos invertido once millones de euros desde 2011", ha recalcado, "que se suman a los 1,9 millones del nuevo plan extraordinario de la institución provincial, siendo el municipio que mayor partida recibirá este año, frente a la nula inversión de la Junta", ha reprochado.

"NUEVO IMPULSO" PARA 2019

Bendodo ha señalado entonces que "el Partido Popular ha demostrado que tiene las ideas y las personas", valorando que "somos el partido preferido de los vecinos de Marbella porque Ángeles Muñoz y su equipo ya han demostrado que son expertos en arreglar lo que otros estropean", ha reivindicado.

Por último, ha subrayado que "con este congreso damos un nuevo impulso al partido y el pistoletazo de salida al proyecto político que Marbella necesita, con el objetivo de llegar a la Alcaldía con más fuerza y que la ciudad vuelva a recuperar la marca y, sobre todo, deje de perder oportunidades", ha concluido.