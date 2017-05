Asens exige al ministro de Cultura que "no sea cómplice de la corrupción de CDC"

Etiquetas

El teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens ha exigido este miércoles al Gobierno central que "no sea cómplice de la corrupción de CDC" ante la petición del Ayuntamiento de acusar al partido en el caso Palau, por lo que la Alcaldía ha convocado reunión extraordinaria del Consorci del Palau de la Música para el martes 23 de mayo.

"Señor ministro, no desvíe la atención. La división del Govern no es excusa", ha dicho Asens en un tuit recogido por Europa Press, después de que el ministro de Cultura haya dicho que su ejecutivo no fue a la reunión del Consorci del viernes para votar si acusan a CDC porque vio que era una batalla política ajena.

El ministro Íñigo Méndez de Vigo ha explicado que su gobierno fue desaconsejado por los servicios jurídicos y que, además, consideró que es una "batalla política" entre el Ayuntamiento y la Generalitat, y también entre el PDeCAT y ERC.