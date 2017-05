Asiron dice que "no puede ningunearse los avances" en Pamplona y pide a Aranzadi e I-E "madurez y altura de miras"

Etiquetas

El alcalde va a abrir un periodo de reflexión propia y compartida para fijar "unas reglas de juego" para no pasarlas

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha afirmado, después de las críticas de Aranzadi e Izquierda-Ezkerra al resto del equipo municipal, que "no puede ningunearse los avances que se han producido" en la ciudad y ha demandado "madurez y altura de miras" a los dos grupos municipales.

Además, ha mandado un mensaje de "tranquilidad y calma a la ciudadanía, a la que votó por el cambio y a la que no", puesto que, según ha dicho, "este alcalde y su equipo va a seguir trabajando por su ciudad, aunque muchas veces tengamos que dejarnos pelos en la gatera y aunque muchas veces no salgan nuestros proyectos y ansías adelante".

Así se ha pronunciado el primer edil pamplonés después de que los concejales de Aranzadi e Izquierda-Ezkerra hayan afirmado este jueves en una comparecencia pública que existe una "crisis de confianza" en el equipo de gobierno municipal y hayan pedido "más cambios" y decisiones "colegiadas".

Ante esta situación, Asiron ha afirmado que va a abrir "un periodo de reflexión propia y compartida con el resto de concejales y de grupos", puesto que "más allá de lo que hoy se ha podido escenificar en este Ayuntamiento, hay una manera de funcionar y trabajar en equipo de manera correcta y hay que fijar unas reglas de juego más allá de las cuales no se pueda pasar".

En una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el resto de concejales de EH Bildu, el alcalde ha querido dejar claro que su prioridad "absoluta" es el "cambio" por "encima de las siglas y de las personas que en cada momento pongamos cara al cambio". "El cambio sigue adelante, el cambio es imparable y desde luego tenemos muchísimos proyectos de cambio que no van a detenerse en modo alguno", ha asegurado.

Según ha expuesto, casi en el ecuador de la legislatura, "siempre tiene que haber un punto para la autocrítica y la reflexión", pero ha defendido que "lo que tampoco puede en modo alguno ningunearse son los avances que se han producido ya en esta ciudad desde que hay en un gobierno de cambio".

"Sin triunfalismos y con espíritu crítico no se puede en modo alguno decir ni pública ni privadamente que esta ciudad no ha cambiado en los últimos dos años, ha cambiado y ha cambiado mucho además", ha reivindicado Asiron, para agregar que "esto lo hemos hecho juntos, con un gobierno municipal plural y de cambio".

En este punto, ha recordado que "hace ahora menos de un año comparecimos los representantes de las cuatro fuerzas políticas que conformamos el gobierno municipal a decir que habíamos acometido ya el 54% de los acuerdos programáticos", por lo que, en su opinión, "lo que no se puede es ningunear los logros de este gobierno municipal de cambio".

"Nos jugamos mucho en esta partida, no nos podemos tomar a la ligera determinadas apuestas y no podemos poner en solfa la labor a cuatro realizada, en equipo, y menos por discrepancias que puedan en este caso afectar a la manera de ver la movilidad en una calle concreta o en una determinada manera de situar el carril bici en Pío XII", ha sostenido.

En este sentido, ha incidido en que "muy poca madurez demostraríamos si el cambio que durante tanto tiempo se ha intentado conseguir se pusiera ahora en solfa por una desavenencia, en concreto, con la imposibilidad de determinado sector de este gobierno municipal o fuerza política de intentar que la mayoría acepte sus planteamientos de movilidad".

Para el alcalde, quien se está "frotando las manos" tras la rueda de prensa de Aranzadi e I-E, a "quien beneficia" esta situación y quien está "esgrimiendo una media sonrisa" es "el régimen, la derecha" y ha garantizado que "no vamos a defraudar a toda la gente que ha apostado por el cambio durante tanto tiempo". "Mi prioridad absoluta es esta ciudad, no tengo mayores ambiciones ni preocupaciones", ha aseverado.

Asimismo, ha subrayado que "no estamos en el año 2019 ni en campaña electoral", una reflexión que, según ha dicho, "tenemos que hacernos todos". "Todavía no hemos llegado al ecuador, no estamos en campaña electoral, estamos en el momento de trabajar, de sacar proyectos adelante y que esos proyectos cuenten con el mayor respaldo posible y con el consenso. Ahí nos encontraremos siempre", ha declarado.

Ha afirmado, además, "las reglas básicas del trabajo en equipo radican en principios tan sencillos y tan básicos como que las diferencias se solventan en el ámbito del equipo y que las decisiones que después del debate se toman pertenecen a todo el equipo".

PROYECTO DE PÍO XII Y MAYORÍAS

Por otro lado, el alcalde ha destacado que "la apuesta por el cambio es una apuesta por la democracia" y ha remarcado que "en democracia es una cuestión básica que salen adelante los proyectos que se trabajan de manera seria, rigurosa y que recaban y trabajan por conseguir consensos". "Los que no consiguen los consensos suficientes o las mayorías suficientes se quedan en el camino, esa es una ley básica", ha precisado.

Respecto al proyecto de Pío XII, Asiron ha defendido que "mucho antes que una cuestión política es una cuestión técnica, que trabajan los técnicos" y ha asegurado que el proyecto que salga finalmente adelante será "el que más apoyos concite".

"Mi estilo es el de escuchar y seguir los criterios que marcan mis concejales y los técnicos", ha declarado Asiron, que ha cuestionado que en la rueda de prensa de Aranzadi e I-E se haya puesto "en solfa" su labor.

En cuanto a la demanda de Aranzadi e I-E de reunirse para hacer un seguimiento del cumplimiento del acuerdo programático, Asiron ha asegurado que "el cuatripartito se reúne como mínimo tres veces por semana en una agenda fija", encuentros en los que "se debaten las cuestiones de una manera abierta, sin vetos y sin ningún tipo de rodillo".

"Lo único que hace falta para que un proyecto salga adelante en este gobierno municipal es conseguir o el consenso o la mayoría y es ahí donde hay que poner los esfuerzos", ha afirmado Asiron, quien ha asegurado que él no tiene "ningún reparo" de hablar del acuerdo programático.