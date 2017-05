Asiron dice que una posible reorganización del gobierno pasa antes por "fijar unas normas de juego" entre los socios

Etiquetas

No ve "responsable" intentar "dirimir diferencias en el terreno de lo mediático" y cree que "no se puede ser oposición dentro del gobierno"

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha afirmado que una posible reorganización del gobierno municipal "pasa previamente por fijar unas normas de juego y marcar el terreno en el que nos vamos a mover" y ha planteado al resto de socios cinco principios básicos, "unas normas justas y honradas" que "garanticen la convivencia entre diferentes y la viabilidad de este gobierno".

"No se descarta que pueda haber cambios, pero eso está en función de cómo vayamos desarrollando este proceso", ha comentado Asiron, en una rueda de prensa que ha ofrecido este jueves y en la que ha afirmado que la solicitud de Geroa Bai de asumir concejalías se analizará en su momento con "sosiego, con calma y siempre pensando en lo mejor para la ciudad y el cambio". "Pero primero, hay que aclarar las reglas, luego ya iremos a la reorganización", ha insistido.

Tras señalar que la solicitud realizada ahora por Geroa Bai es "totalmente respetable", ha considerado que la coalición quiere participar en estos momentos "de manera más intensa en este gobierno y de manera más implicada porque vemos todos que hay muchas cosas por hacer y que este gobierno merece la pena".

Preguntado por si la entrada de Geroa Bai significaría la salida de otros concejales delegados, ha contestado que "no tendría por qué", pero que en cualquier caso "no estamos ahora en ese momento del debate". "Son cuestiones completamente independientes, se podrían producir salidas sin entradas, entradas sin salidas", ha comentado.

En todo caso, para el alcalde, antes de una posible reorganización se deben fijar unas "normas de juego" y ha planteado, en primer lugar, "la búsqueda del consenso", algo "básico en cualquier trabajo en equipo", y que cuando no se consiga llegue "el juego de mayorías, sin derechos de veto de ningún tipo".

Además, ha demandado "lealtad" y que "las disensiones, cuando surjan, se diriman dentro del equipo de trabajo, en el seno del gobierno a 14". También ha defendido que "cuando una decisión se toma, pertenece a todos, no se patrimonializa". "Hay derecho a la discrepancia, pero nunca se pone en solfa y nunca se niega la legitimidad de las decisiones. No se puede ser oposición dentro del gobierno", ha argumentado.

Según ha expuesto, el tercer principio que ha pedido al resto de socios es el de "la seriedad". "Los proyectos que salen adelante son los que cuentan con respaldo político y aval técnico, dos cuestiones básicas y necesarias. No puede funcionar primero ir a la rueda de prensa y luego si eso ya buscaré los apoyos", ha comentado.

Igualmente, ha apostado por el "respeto programático" y, a este respecto, se ha comprometido a que se realice "un seguimiento de los programas del acuerdo programático, sin guiones previos y sin presión mediática". Y finalmente ha apelado a la "responsabilidad". "Quien quiebra estas normas de juego sabe que tiene luego una responsabilidad", ha planteado.

A juicio de Asiron, "son unas normas básicas que tienen que guiar nuestro trabajo" y ha afirmado estar "persuadido" de que "serán aceptadas por los cuatro grupos y que en el plazo máximo de una semana o 10 días podremos pasar página y seguir adelante". "Será entonces cuando llegará el momento de podernos plantear el análisis de los acuerdos programáticos o una eventual reorganización del gobierno", ha aseverado.

"NO ES RESPONSABLE DIRIMIR DIFERENCIAS EN LO MEDIÁTICO"

En su intervención, el alcalde ha defendido que "hablar de cambio y gestionar el cambio en Pamplona exige actuar con responsabilidad, un elemento fundamental" y, en este sentido, ha considerado que no le parece responsable, "desde uno y otro lado, intentar dirimir diferencias en el terreno de lo mediático sin haberlas abordado y afrontado en el terreno político".

Además, ha querido dejar claro que "si se trata como se dijo de una crisis de confianza, se mueve en el terreno de los partidos, pero en modo alguno se trata de una crisis de gestión". "Es posible que haya desconfianza de unos partidos hacia los otros, pero desde luego lo que no hay de modo alguno es una crisis de gestión", ha asegurado.

Según ha expuesto, "esto es evidente cuando este año se han puesto en marcha en torno a 25 proyectos o decisiones de envergadura" y ha destacado que "en estas dos últimas semanas, se han tomado tres decisiones capitales e importantísimas: la amabilización del primer ensanche; el eje cicable de Pío XII; y el plan especial para la Milagrosa".

"Son tres decisiones importantísimas que si algo denotan es que incluso en este momento las cosas se están moviendo y se están gestionando. Hay muchísimos proyectos en marcha y si ha habido en algún momento un pequeño atasco en algún área, por ejemplo en la de Movilidad, en esta última semana de esos tres proyectos se refieren a ese área", ha remarcado.

De este modo, Asiron ha incidido en la idea de que "nada se detiene aquí y el cambio sigue en marcha" y ha opinado que "lo que habrá que hacer es intentar restañar y recuperar esa confianza, pero en el terreno de juego".

"EL CAMBIO NO SE SUSTENTA EN EL 10-4"

Por otro lado, el alcalde ha defendido que "aquí no estamos, ni el cambio se sustenta, en una suerte de 10 a 4", en referencia a los 10 concejales de EH Bildu y Geroa Bai, frente a los cuatro de Aranzadi e I-E, y ha remarcado que "la ciudadanía lo que quiso es un cinco, cinco, tres, uno, el margen en el que nos movemos y el terreno en el que tenemos que conseguir los consensos".

En su opinión, "en estos dos años de legislatura se han hecho muchísimas cosas" y se ha mostrado "convencido" de que UPN y PSN "también lo creen". Además, ha agregado, "queda la segunda mitad de la legislatura, en la que muchos de estos proyectos y esfuerzos deberían florecer".

"Que se podría haber hecho de otra manera, no me cabe duda; que se podría haber hecho mejor, seguramente sí; que se podrían haber marcado otro tipo de ritmos, seguramente sí; pero aquí lo que realmente importa es que las cosas se hagan, que los proyectos salgan adelante y nuestro marco temporal de referencia no puede ser otro que el de la legislatura", ha declarado.