Asiron dice que la propuesta técnica para Pío XII es "muy buena" y que será la suya si concita el "apoyo mayoritario"

Espera que para el ecuador de la legislatura las desavenencias en el equipo de gobierno estén "resueltas y encaminadas"

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha calificado como "muy buena" la propuesta sobre la ordenación de la avenida Pío XII consensuada por el Grupo Técnico de Movilidad y ha afirmado que "si concita un apoyo mayoritario" será su propuesta, "no puede ser de otra manera".

Asiron ha sido preguntado por los periodistas sobre la propuesta consensuada por los técnicos, que sustituye la banda de aparcamientos por carril bici y deja dos carriles en cada sentido para la circulación, una propuesta que, según ha dicho, conoció este jueves y que viene "con el aval técnico".

"He tenido ocasión de analizarla y me parece una propuesta muy buena, muy bien pensada y muy meditada, que recoge las más interesantes líneas de intervención que había que hacer: una reducción significativa del protagonismo del tráfico rodado y dar preeminencia al transporte público", ha resaltado.

Ha destacado, además, que "tanto el carril bici, que quedaría por los extremos, como ese carril multifuncional, que se dispone en las orillas, pueden ser aportaciones muy interesantes sin perder de vista que si además podemos conservar el arbolado, pues mucho mejor".

Sobre si la supresión de los aparcamientos puede conllevar las críticas de los vecinos, el alcalde ha manifestado que "siempre tiene que haber críticas y, además, tiene que ser bueno", ya que, a su entender, "si ahora resulta que se aprueba esta propuesta y nadie dijera nada, sería preocupante y sospechoso".

"Seguramente habrá líneas de mejora, para eso también está previsto un proceso participativo", ha expuesto Asiron, para agregar que esa zona de aparcamiento en concreto "no es una zona que tenga una demanda muy intensa, según los criterios técnicos, y además hay alternativas en las calles adyacentes". Así, ha afirmado que no cree que sea "un problema relevante".

Al ser preguntado si la propuesta consensuada por los técnicos desautoriza al concejal de Movilidad, Armando Cuenca, de Aranzadi, que defiende otro planteamiento para Pío XII, Asiron ha considerado que "cuando se hace un trabajo en equipo, nadie se puede sentir desautorizado".

"Cuando sometes tu trabajo y tu esfuerzo a un trabajo en equipo, siempre sabes que vas a encontrar gente que está de acuerdo y gente que no. Yo lo que siempre defiendo es que al final la decisión que sale de ese trabajo es la decisión de todos y espero que sea así", ha comentado.

PERIODO DE REFLEXIÓN

Por otro lado, preguntado por el "periodo de reflexión" que decidió abrir el alcalde tras las desavenencias en el equipo de gobierno y las críticas de Aranzadi e I-E a EH Bildu y Geroa Bai, ha afirmado que "seguimos reflexionando" y que "todos los días hay avances".

Según ha indicado Asiron, "estamos haciendo reuniones a muchas bandas" y "le estamos dando cada uno en nuestra casa una vuelta al tema". A juicio del primer edil pamplonés, lo "importante" y lo que espera es que "a la vuelta de un mes el equipo de gobierno salga de todo esto reforzado".

"La resolución de esta crisis de confianza, como se denominó en determinado momento, tiene que estar resuelta en muy poco tiempo, vemos además que las cosas van saliendo adelante, que el Ayuntamiento no se detiene y que el cambio no se detiene", ha remarcado Asiron, para declarar que espera que "se cierre en muy poco tiempo" y que "no sea un cierre en falso".

Cuestionado por si se plantea acometer una reordenación del equipo de gobierno, el alcalde ha contestado que en lo que tiene ahora "realmente urgencia" es en "reflexionar y cerrar cuanto antes estas desavenencias". Por eso, ha confiado en que "el tema de Pío XII, que es en definitiva lo que motivó todo este proceso, se dirima lo antes posible, de manera mayoritaria, con el debido apoyo político y el respaldo de los técnicos". "Y estamos en camino de conseguirlo", ha destacado.

A partir de ahí, ha agregado, "lo importante es el cambio, por encima de las caras o las personas que en cada momento le ponemos cara" y ha esperado que "para la llegada al ecuador de la legislatura esté el tema resuelto, encaminado y a ser posible que salgamos reforzados".

GEROA BAI Y CONCEJALÍAS

Por otro lado, preguntado sobre si la entrada de Geroa Bai daría más estabilidad al equipo de gobierno municipal, ha respondido que "sería otro gobierno, no cabe ninguna duda" y ha manifestado que "ahí lo único que puedo decir, es que bastante tengo yo con poner orden, barrer y limpiar las ventanas de mi casa".

"Yo no me meto en la cocina de los demás, en su momento Geroa Bai tomó una decisión, esa decisión fue la de apoyar el cambio y no coger concejalías delegadas, es una decisión que yo respeté en aquel momento y que respeto. Si alguna vez se produce ese cambio, quien primero tendría que anunciar esa disposición serían ellos", ha comentado.

En cualquier caso, ha considerado que "actualmente el equipo de gobierno cuenta con instrumentos para gestionar la ciudad, lo está haciendo de manera eficaz, y cuenta con los debidos apoyos políticos, y eso es lo realmente importante".

Preguntado por si le gustaría que Geroa Bai asumiera concejalías, ha contestado que a él le gustaría sobre todo que "el gobierno el curso que viene saliera bien reforzado y con los criterios y el timón bien encaminado". "Las personas que pongamos rostro al cambio es lo de menos", ha zanjado.