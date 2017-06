El Ayuntamiento de Baena avisa de nuevos intentos de registro de la marca Torreparedones

Etiquetas

El Ayuntamiento de Baena (Córdoba), tras mostrar el pasado 30 de mayo su disconformidad al registro de la marca Torreparedones por parte de un particular y anunciar la contratación de un gabinete jurídico para ejercer oposición, ha avisado este miércoles del intento de registro, al siguiente día (31 de mayo), de las marcas Torreparedones a nivel comunitario e Ituci a nivel nacional, por integrantes de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Baena.

Ante esto, el Consistorio ha advertido en un comunicado que "estas marcas incurren en prohibiciones absolutas de registro al tratarse de indicaciones engañosas, por poder inducir a error sobre el origen del producto o servicio y dar una falsa idea de oficialidad".

Por otro lado, el Ayuntamiento baenense entiende que el presidente de la referida plataforma, José González Pertiñez, "no tiene legitimidad para hacer ningún tipo de cesión al Ayuntamiento, pues no existe ningún registro de marca o dominio a su nombre".

En cualquier caso, según ha explicado el Consistorio, "la cesión de estas marcas y dominios se haría presentando un documento de mutuo acuerdo entre el titular de la marca (Luis Moreno Castro) y el Ayuntamiento en la Oficina Española de Patentes y Marcas, y no en el Registro General de Entrada del Consistorio baenense. En caso de no formalizar y presentar este escrito de cesión, el Ayuntamiento continuará con su oposición al registro de estas marcas, pues éstas no pueden estar a nombre de particulares, salvo permiso expreso".

Si se llegase a presentar en el Registro de Marcas y Patentes el documento de cesión firmado por ambas partes, y tras ejecutar el pago de las tasas que aún están pendientes, el Ayuntamiento "agradecería el gesto de generosidad a la persona titular de dichas marcas cedidas".

Consideran en el Consistorio que "este gesto de cesión se corresponde más con la finalidad constructiva que debe tener la Plataforma en Defensa del Patrimonio, y no ejerciendo oposición permanente al alcalde, al equipo de gobierno y a la Corporación municipal, como ha venido realizando hasta la fecha".

En este sentido, el Ayuntamiento de Baena ha manifestado su "plena disposición a colaborar en cualquier asunto que se le precise para proteger, potenciar y poner en valor el patrimonio" de la localidad.