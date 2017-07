El Ayuntamiento de Chiclana niega que tenga responsabilidad en la suspensión de 'AlRumbo Fest'

Etiquetas

El alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz), José María Román; la portavoz del gobierno local, Cándida Verdier; y la delegada municipal de Urbanismo, Ana González, han comparecido este sábado ante los medios de comunicación después de que la organización de 'AlRumbo Fest' haya anunciado que la edición de 2017 no se va a celebrar la próxima semana, tal y como estaba previsto por parte de la organización, una cancelación en la que el Ayuntamiento no ha tenido responsabilidad, según han argumentado.

Según informa el Ayuntamiento en un comunicado, el alcalde ha explicado que "hoy nos hemos encontrado con un comunicado de la organización de 'AlRumbo' que falta totalmente a la verdad. Y es que este Ayuntamiento ha tenido desde el primer instante la mejor disposición para que el festival se celebrase en Chiclana, tanto política como administrativamente".

Al respecto, desde el Consistorio han alegado que "lógicamente, había una premisa que era inexcusable, y esa era la tramitación administrativa", ha indicado José María Román, quien ha aclarado que "desde el primer instante se insistió en la importancia de la tramitación administrativa, tal y como dijimos en una reunión con organizadores y vecinos afectados".

Además, Román ha incidido en que "también se habló en ese mismo sentido en la Junta de Seguridad, que contó con la presencia del subdelegado del Gobierno", ha recalcado el regidor chiclanero, quien ha indicado que "no era la misma tramitación la que se había llevado en un suelo urbano en Chipiona que en un suelo no urbanizable en Chiclana. No es que no se pudiera hacer, pero tiene una mayor complejidad".

El alcalde ha apostillado que "en la tramitación del expediente existe un grupo de particulares que participaba en el proceso como interesados, cuestión que la ley le otorga un trámite de audiencia de entre 10 y 15 días. No obstante, al declararse el festival como de interés público, turístico y cultural, se permitió un trámite de audiencia de solo cinco días", ha manifestado Román.

Por ello, desde el Ayuntamiento han explicado que "lo que ha ocurrido es que la documentación administrativa para cerrar el expediente ha ido llegando a cuentagotas e incompleta, pese a las advertencias de los delegados y técnicos municipales", ha afirmado el alcalde, quien ha añadido que "no hace falta decir que la ley hay que cumplirla".

"Además, si hablamos de un evento con 40.000 personas durante varios días, evidentemente el festival debe contar con todos los parabienes para que la seguridad de las personas no quede en entredicho", ha comentado José María Román, quien ha añadido que "muchos trámites han tenido que ir siendo subsanados, ya que la documentación no cumplía la exigencia de administraciones implicadas, es decir, Ayuntamiento, Bomberos, Infoca, Subdelegación del Gobierno, Junta de Andalucía, entre otros".

Asimismo, Román ha dicho que "lo lamentable es que problemas internos de la propia organización y con proveedores, ocasionados por la escasa capacidad económica, ha llevado a que la última documentación se entregara el jueves y no fuese hasta ayer viernes cuando se completara el expediente", ha aclarado el regidor chiclanero, quien ha recordado que, "una vez finalizado el expediente, se tendría que llevar a cabo el trámite de audiencias de particulares interesados y, por supuesto, las obras necesarias para la celebración del festival, que llevan su tiempo".

Por último, el alcalde ha destacado que "ayer mismo la delegada municipal de Urbanismo mantuvo una conversación con la organización, en la que desde los promotores del evento pidieron al Ayuntamiento discreción y comentaron que se planteaban cancelar el evento durante 15 días, y que así lo comunicarían por la tarde".

De este modo, ha continuado el alcalde, "se quedó a la espera de una nueva llamada por la tarde, pero esa llamada no llegó hasta última hora de la tarde, en la que nos dijeron que todo se iba a solucionar. Sin embargo, no se supo nada más hasta la lectura de un comunicado, en el que culpan al Ayuntamiento y a esta alcalde de la suspensión del festival", ha lamentado José María Román, quien ha añadido que "nadie puede hacer las cosas sin que se cumpla la normativa al respecto".

"Lamentamos lo que ha sucedido, pero creemos a que estos señores les ha faltado tiempo y ganas o capacidad económica, ya que todas las noticias que nos estaban llegando eran de que se caían los colaboradores y proveedores", ha insistido el regidor chiclanero, quien ha concluido añadiendo que "estamos en contacto con Subdelegación del Gobierno para analizar posibles incidencias ante la llegada de personas de otros puntos del país", ha apuntado.

Por su parte, la delegada municipal de Urbanismo, Ana González, ha destacado que "esta Delegación ha estado volcada desde el minuto uno con la celebración del evento, celebrándose reuniones previas, juntas de seguridad, entre otros. La última reunión fue el pasado viernes 30 y le trasladamos que el lunes 3 de julio a primera hora debíamos tener toda la documentación para que el festival pudiera celebrarse. De no ser así, no iba a poder desarrollarse el festival".

Finalmente, la delegada ha añadido que "el lunes a primera hora no había llegado nada ni cogían el teléfono. Es más, se llamó a los técnicos, porque faltaba hasta un visado de Aguas, y el técnico de este asunto me dijo que no entregaba el visado porque no le habían pagado, que estaba preparado desde el martes anterior, pero no lo entregaba porque no le habían pagado", ha explicado Ana González, quien ha añadido que "el proyecto no llegó hasta el martes 4 de julio, obteniendo ese día el informe favorable de Aguas", ha concluido González.