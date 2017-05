El Ayuntamiento exige al Govern rectificar y no "encubrir" a CDC en el caso Palau

Etiquetas

Asens ve "irresponsable" no reclamar los 6,6 millones de supuestas comisiones

El teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens ha exigido este lunes al Govern de la Generalitat no "encubrir" la supuesta financiación ilegal de CDC y permitir que el Consorci del Palau de la Música acuse al partido en el juicio por el presunto cobro de comisiones de Ferrovial.

En rueda de prensa junto al gerente de Recursos del Consistorio, Joan Llinares, Asens ha recordado que el Govern rechazó el viernes en una reunión del Consorci --que forman la Generalitat, el Ayuntamiento y el Estado-- cambiar la estrategia en el juicio, donde el miércoles las partes personadas deberán pronunciarse sobre si mantienen sus conclusiones.

El Consorci es acusación particular en el juicio del caso Palau, que está en su recta final: el Ayuntamiento pretendía con esa reunión del Consorci que se acusara al partido, después de que el expresidente del Palau Fèlix Millet y su mano derecha confesaran que CDC se financió ilegalmente con la institución, y también después de las pruebas practicadas en el juicio.

Asens ha advertido al Govern de que es "una actuación irresponsable" no reclamar para el Palau los 6,6 millones de euros que, supuestamente, CDC cobró de la constructora a cambio de otorgarles obras públicas, y ha avisado de que, si el Consorci no exige este dinero, en caso de sentencia condenatoria podría acabar en las arcas del Estado y no en las de la institución cultural.

"Se han priorizado los intereses del partido por encima de los del país. Creemos que se ha utilizado otra vez el Palau: primero CDC para financiarse ilegalmente y ahora el PDeCAT para encubrir y buscar la impunidad", ha lamentado el teniente de alcalde.

Asens ha recordado que al inicio de la causa, en 2010, el Consorci acusaba a CDC, pero con el cambio de Govern y la llegada de Artur Mas, en 2011, se forzó un cambio en la estrategia: se señalaba a Millet y a Montull por el expolio pero no se apuntaba a la supuesta financiación del partido.

EL PALAU COMO "TAPADERA"

Ahora, tras las confesiones de Millet y Montull y las pruebas practicadas en el juicio, el Ayuntamiento exige que el Consorci se alinee con la Fiscalía y la acusación popular para acusar a CDC y reclamar este dinero: "Todavía queda tiempo hasta el miércoles".

Llinares, que asumió la dirección del Palau durante unos meses en 2009 tras explotar el caso, considera inaudito que ni el Consorci --ni tampoco la fundación del Palau-- acusen a CDC de haber utilizado el Palau "como tapadera para su financiación ilegal".