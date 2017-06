Ayuntamiento de Jerez y Ministerio de Hacienda se reúnen este miércoles para analizar el presupuesto municipal

Etiquetas

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), Mamen Sánchez (PSOE), y el concejal de Economía, Santiago Galván, acompañados por técnicos municipales, y representantes de 'Ganemos Jerez' --a petición expresa del grupo-- mantendrán este miércoles una reunión con técnicos del Ministerio de Hacienda para analizar y "defender" el presupuesto del Ayuntamiento para 2017.

Esta reunión, solicitada por el equipo de gobierno, se lleva a cabo tras el informe emitido por la Secretaría de Estado de Hacienda la pasada semana, en la que se condicionaba la aprobación del mismo a una reducción de 8,6 millones de euros, un cinco por ciento en los capítulos I y II atendiendo las políticas de ajuste de los Reales Decretos del 2013 y 2014.

En una nota, la alcaldesa ha señalado que acude a esta reunión "con el propósito de defender el presupuesto y de demostrar con la documentación necesaria que el Ayuntamiento está cumpliendo con las exigencias del Plan de Ajuste, como la reducción en seis millones en el capítulo de personal".

Para ello, se está ultimando la documentación que desde el Ayuntamiento se presentará a Hacienda para "demostrar los cumplimientos y de este modo desbloquear el presupuesto", porque "Jerez necesita inversiones y para ello necesitamos este presupuesto".

"Hay mucha inversión en juego para la ciudad y después de cuatro años de nula inversión, los jerezanos necesitan este presupuesto", ha incidido Sánchez.

Finalmente, la alcaldesa ha señalado que "se negociará defendiendo las necesidades de Jerez, no desde la perspectiva que plantea el Ministerio", ya que "se están pidiendo cosas que no se han cumplido antes" y "no pueden en un presupuesto hacer cumplir lo que en otros años no han cumplido".