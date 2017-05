El Ayuntamiento de Mijas abre a los vecinos la comisión de investigación sobre el hipódromo

Etiquetas

El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) celebró este pasado martes su segunda comisión de investigación sobre el Hipódromo Costa del Sol donde por primera vez se abrieron las puertas a los vecinos, después de que en el último pleno se aprobara hacer públicas estas sesiones para "una mayor transparencia".

Así, los miembros de la comisión van a analizar en las diferentes convocatorias toda la información referente a este recinto hípico, así como los testimonios de las personas responsables desde el momento de la creación de este proyecto por lo que se elevó la propuesta de invitar a los exalcaldes Agustín Moreno y Antonio Maldonado, además de a los dos secretarios municipales, como son el actual y su predecesor.

"No debemos olvidar que esta comisión no es un juzgado y no estamos aquí para señalar a nadie con el dedo. Nuestro objetivo es arrojar luz a la situación urbanística y mercantil del hipódromo y, una vez que tengamos las conclusiones, elevarlas al órgano que sea competente", ha precisado el presidente de la comisión, Andrés Ruiz, en un comunicado.

Por su parte, la edil Fuensanta Lima ha apelado "a la responsabilidad a la hora de tomar decisiones" y aseguró que "se irán sacando conclusiones conforme se vaya estudiando la información". Asimismo, señaló que "el exalcalde Agustín Moreno había solicitado voluntariamente participar en una de las sesiones para exponer su versión de los hechos".

Así pues, en la jornada de este martes se repartió la segunda tanda de documentos para que todos los grupos políticos puedan estudiarla hasta el próximo 20 de junio, fecha en la que se ha fijado la siguiente sesión.

En un principio, la hoja de ruta a seguir por todos los miembros será el estudio detallado de los informes para proceder a su debate de manera cronológica, "lo que supone intentar esclarecer cómo se obtiene el sistema general, cómo se realizaron las cesiones de terrenos en el sector y por qué un bien de dominio público acaba pasando a ser parte de una empresa gestora --Recursos Turísticos-- que no es al 100 por cien municipal.

Desde el Consistorio han indicado que la obtención de dichos terrenos tuvo un coste aproximado de 3,1 millones de euros para las arcas municipales "y, sin embargo, la aportación que se realizó a la sociedad fue por un valor de 7,5 millones de euros, cifra que será objeto de un estudio detenido por la relevancia de ambos números al suponer una transmisión de bienes de dominio público".

Esta comisión se inició a raíz de un informe del secretario municipal donde ponía de manifiesto que han podido existir determinadas irregularidades urbanísticas que pudieran ser constitutivas de responsabilidad y que, asimismo, dada la situación actual de quiebra de Recursos Turísticos de Mijas, el Ayuntamiento, como socio mayoritario, tendría que afrontar económicamente.

También a raíz de dicho informe del secretario, el concejal por Costa del Sol Sí Puede (CSSP) Francisco Martínez Ávila presentó una denuncia ante la Fiscalía contra varios ex responsables municipales de dicha localidad, entre ellos tres exalcaldes; escrito que ahora el ministerio público ha decidido remitir al juzgado para que se investiguen si los hechos expuestos suponen presuntos delitos de fraude, malversación y prevaricación.