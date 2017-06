Ayuntamiento Murcia decide a final de mes si aplica libertad horarios comercios casco histórico o la hace más extensiva

Etiquetas

El Ayuntamiento de Murcia tendrá que adoptar a finales de este mes una decisión sobre la denominación de zona de gran afluencia turística, que implica, aunque no de modo imperativo, mayor flexibilidad horaria en los comercios y revitalizar el comercio.

Así lo ha avanzado la concejal de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, Maruja Pelegrín, quien ha asegurado ser más partidaria de aplicar esta normativa a los comercios ubicados en las inmediaciones del casco histórico y no hacerla extensiva a más lugares del municipio.

Según Pelegrín, se han iniciado ya los contactos con los comerciantes para dar una respuesta a la Comunidad este mes. Pelegrín ha subrayado que el comercio minorista piensa que la libertad horaria "le perjudica".

No obstante, ha dicho, la intención del Consistorio es consensuarla con todo el comercio y "adoptar la decisión que más les beneficie", ya que no implica una orden de que tengan que abrir.

Por su parte, la Asociación de Comerciantes de Platería y Trapería han comentado que aún están valorando esta normativa y no tienen una opinión sobre ello.

Es algo que viene impuesto por una normativa estatal en el sentido de que cuando se supera un número de pernoctaciones, que en el caso de Murcia ha ocurrido, el municipio se cataloga como zona de gran afluencia turística. Murcia, ha confirmado Pelegrín, "superó las pernoctaciones el pasado año".

No obstante, ha recordado que los domingos "ya hay comercio que están abriendo sus puertas". De manera que el comercio elegirá si quiere o no abrir y no será algo "impositivo".