El Ayuntamiento aprueba su presupuesto con el voto de PSOE, IU y Ganemos y la oposición de PP, C's y UCOR

El gobierno local destaca "el acuerdo prioritario con Ganemos" y se rechazan las enmiendas del PP, menos una, Ciudadanos y UCOR

El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este martes en el Pleno Ordinario el presupuesto para este año, de manera inicial, con los votos favorables de PSOE, IU y Ganemos y en contra de PP, Ciudadanos y UCOR, todo ello tras el acuerdo de este lunes entre los tres primeros grupos, a la vez que se ha rechazado la enmienda a la totalidad del PP y las más de 30 enmiendas de los tres últimos grupos, a excepción de una de los populares sobre dotaciones económicas asignadas a los grupos.

Al respecto, el delegado de Presidencia, Emilio Aumente (PSOE), ha defendido que "se ofertó a todos los grupos que hicieran aportaciones y se recogen bastantes enmiendas y apartados de los grupos", aunque ha aclarado que "el acuerdo prioritario y primario con Ganemos ha sido el más beneficioso", de cara a tener unas cuentas "más sociales y enfocadas a las personas".

Mientras, el primer teniente de alcalde, Pedro García (IU), ha destacado que "no es casual que sea el primer presupuesto de grandes capitales que se aprueba en Andalucía" y que deja al gobierno local en una situación para gestionar "bien" este año. Además, la delegada de Hacienda, Alba Doblas (IU), ha valorado que "a partir de ahora está el camino más llano", de cara a "invertir en justicia social, en solidaridad y en un modelo de ciudad completamente opuesto al que existía con el PP".

Doblas, tras remarcar que "la regla de gasto no es nada", ha aseverado que "es un modelo de ciudad que no gusta al PP y no quiere reconocer", puesto que "no es el modelo de privatización, sino del servicio público", así como de "la inversión para crear empleo y en parámetros nunca vistos en el mandato anterior", a lo que ha añadido que se recoge "el mismo dinero de inversión en dos años que el PP en cuatro años", con "casi 16 millones de euros" para este ejercicio, y que "quintuplica las ayudas de emergencia frente a las del PP".

Por su parte, la concejal de Ganemos Vicky López ha elogiado la aprobación de las cuentas, que contemplan "unos 40 acuerdos" entre los tres grupos políticos, que "se traducen en 14 enmiendas que tienen que ver con los acuerdos que dictaminó la asamblea de Ganemos", y que han salido adelante, con el respaldo de PSOE, IU y Ganemos y con la oposición de PP, Ciudadanos y UCOR.

Precisamente, este lunes, el edil de Ganemos Alberto de los Ríos ha calificado el acuerdo entre los tres grupos como "una vuelta de tuerca para asegurar el pacto de las 51 medidas", sobre el que estarán "muy pendientes del cumplimiento". Y la concejal de Ganemos María de los Ángeles Aguilera ha subrayado que se han recogido todos los acuerdos de la asamblea, entre ellas las dos medidas "con más dificultades para llegar al acuerdo", como son la introducción de cláusulas sociales y economía social, por un lado, y "abrir las vías" para estudiar la municipalización del servicio de ayuda a domicilio.

MÁS DE 427 MILLONES

En concreto, la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), ha destacado este lunes que el presupuesto "plasma las necesidades y demandas de la ciudad", con medidas de "soluciones e impulso" del gobierno municipal y otras de Ganemos, en las que "pone el acento" al entender que son "prioritarias", a lo que ha agregado que "la gran mayoría" de las propuestas de los grupos ya estaban incluidas en las cuentas o "se ha hecho un esfuerzo para incorporar" parte de ellas.

En relación a las medidas de Ganemos, con una decena de enmiendas, así como un plan evaluable del pacto de investidura de las 51 medidas y enmiendas a introducir en 2017 para el cumplimiento del acuerdo presupuestario de 2016, ha resaltado que "se ha hecho un esfuerzo para que, sin aumentar las cuentas presentadas en la Junta de Gobierno Local, puedan tener cabida partidas presupuestarias que no sean testimoniales", a la vez que ha indicado que se recoge "un calendario de obligado cumplimiento".

En este sentido, ha especificado que la ciudad va a contar con un presupuesto consolidado de 427,5 millones de euros, que supone un 8,5% más que en 2016, mientras que solo al Ayuntamiento se destinan unos 303,4 millones de euros, de los que un 15% van dirigidos a inversiones, todo ello para ser "un presupuesto útil y solidario", porque "permite luchar contra la desigualdad, colabora en la creación de empleo e implica a la sociedad cordobesa en un modelo mucho más participativo".

De este modo, ha elogiado que se aumentan los recursos para políticas sociales, con 45,3 millones de euros, frente a los 41 millones de 2016, de manera que sube un 15%, mientras que las ayudas de emergencia aumentan un 30%, en cifra total 1,3 millones de euros, que "supone multiplicar por cinco la última partida del presupuesto del PP".

ENMIENDA A LA TOTALIDAD

Por su parte, el portavoz del PP, José María Bellido, ha lamentado que "una vez más" los presupuestos "van tarde y fuera de plazo perdiendo parte del ejercicio 2017, para acometer las actuaciones que necesita la ciudad", a lo que ha agregado que "lo más preocupante es que se evidencia una vez más que el gobierno no tiene modelo, ni plan".

Tras advertir de "los acontecimientos de teatro" de los últimos días, el edil ha criticado que las cuentas "son para media Córdoba y no han querido dialogar con la otra mitad de la ciudad", a la vez que "llevan de nuevo a los problemas económicos y financieros en la ciudad, porque parten de la insumisión fiscal", al "no cumplir la regla de gasto, dar a un más que probable plan económico financiero" y considerarlo "irreal" en los ingresos y gastos.

A tal efecto, el Pleno ha rechazado la enmienda a la totalidad presentada por el PP y que fundamentaba en que las cuentas "tienen que reorientarse, evitar que haya un problema y se tengan que dejar de prestar determinados servicios públicos". Tampoco han salido adelante otras 18 enmiendas más del PP "relativas a políticas de gasto".

De otro lado, el portavoz de Ciudadanos (C's), David Dorado, ha subrayado que "hay dudas sobre la provisión de ingresos", después de que se hace "una estimación de ingresos superior a otro año", algo que cree que "puede afectar gravemente al equilibrio a lo largo del próximo ejercicio". Por tanto, el edil ha enfatizado que los presupuestos son "de dudoso cumplimiento". Se han rechazado las nueve enmiendas de la formación naranja.

Y el portavoz de UCOR, Rafael Serrano, cuyas siete enmiendas han sido rechazadas, ha manifestado que el proyecto de presupuestos "deja poco sitio a propuestas de los demás grupos", de modo que "el gobierno debería esforzarse más en dar cabida a todos los grupos y no solo a uno", según el edil, quien ha indicado que "las enmiendas no reflejan las verdaderas aportaciones de todos los grupos", de forma que "no es un presupuesto de todos los cordobeses, sino de una parte de la ciudad".