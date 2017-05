Ayuntamiento pide medidas cautelares al TSJM ante el 'no' de Hacienda al PEF por encontrarse en "indefensión jurídica"

Etiquetas

En el próximo pleno aprobarán Acuerdos de No Disponibilidad para "cumplir con la legalidad", aunque la cuestionen tanto en clave política como de gestión

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) ante el rechazo del Ministerio de Hacienda al Plan Económico-Financiero (PEF) y por los Acuerdos de No Disponibilidad requeridos por el departamento que dirige Cristóbal Montoro al considerar que la Administración local queda en "situación de indefensión jurídica".

Lo han explicado este lunes la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, y el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez. El recurso, de 39 folios, ha sido registrado telemáticamente poco antes de las 12 horas. "Consideramos que el Ayuntamiento está en una situación de indefensión jurídica en la medida en la que la ley no establece cuál debe ser la fórmula de cálculo de la regla de gasto", ha explicado Maestre a las puertas de la sede de la concejalía de Economía.

La fórmula que se emplea para calcularla reside en una circular del Ministerio, que coloca a todas las administraciones locales "en una situación de profunda indefensión". "Creemos que el cálculo que ha hecho el Ministerio no es justo para el Ayuntamiento", ha remachado.

El Consistorio defiende que existen "otras interpretaciones" y hasta que no se aclaren cuál es la fórmula de cálculo han pedido medidas cautelares con el fin de que el juzgado permita no llevar a cabo esos Acuerdos de No Disponibilidad. Maestre ha añadido que, a la espera de esas medidas cautelares, el Ayuntamiento aprobará en una sesión plenaria extraordinaria este miércoles el monto restante de los Acuerdos de No Disponibilidad.

"En el próximo pleno llevaremos adelante los acuerdos porque creemos que tenemos que cumplir con la legalidad pero cuestionamos esa legalidad, tanto en clave política como de gestión", ha apuntado la portavoz.

