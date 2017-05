El Ayuntamiento aprueba definitivamente sus cuentas para este año por 249 millones de euros

Etiquetas

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado definitivamente el presupuesto para este 2017 dotado con 246 millones de euros, 249 consolidados, con los 14 votos a favor del equipo de Gobierno, las dos abstenciones de los no adscritos y los 12 en contra de PP y Ciudadanos. El pleno, en sesión extraordinaria y con ese único punto, se ha celebrado este viernes. El PP ha contado con un voto menos por la no asistencia de la edil María Ángeles Goitía.

La concejal de Hacienda, la socialista Sofía Morales, ha defendido sus cuentas y ha expuesto que no se están ejecutando inversiones sostenibles "porque dependen del presupuesto de Madrid". En ese sentido, ha criticado que el Ejecutivo central al no haber aprobado sus presupuestos está impidiendo "una transaccional que permite que el remanente de Tesorería se utilice en inversiones sostenibles".

"Así que mire usted --en referencia al portavoz del PP, Luis Barcala--, llevamos dos o tres meses de atraso, o cuatro o cinco los que usted quiera, porque en Madrid no han sido capaces de aprobar el presupuesto", ha alegado.

Además, ha echado en cara a Barcala que no haga "críticas constructivas" y sí que "empeñe en sacar la cabeza en base a insultar a los demás", "de romper" y de "disrumpir". Asimismo, ha argumentado que "esta ciudad tiene 320.000 habitantes que han padecido 20 años de su gobierno. Pienso que en estos dos años, ya hay mucha gente que lo está notando".

En ese mismo sentido se ha expresado el portavoz municipal y de Compromís, Natxo Bellido, al respecto del plan de ajuste que "limita inversiones" hasta 2022 y que "ata las manos" sobre una "responsabilidad que no es nuestra". Y ha acusado al PP de "no ser dignos representantes de la ciudadanía alicantina" por no respaldar las cuentas.

Ante ello, Luis Barcala ha razonado que el pleno era para aprobar los presupuestos de 2017 de la ciudad y, sin embargo, "no ponen una sola razón de peso con la que defender sus presupuestos". "Quien no es capaz de defender sus propios presupuestos no puede pedirle a los demás que creen con los ojos cerrados".

Así, ha rebatido que se libra "muy mucho de insultar a nadie" y de "entrar en lo personal", porque "no me hace falta". "La crítica es política. Aquí lo de menos son los presupuestos, porque por ejemplo dentro del equipo de Gobierno se renuncia al turno de palabra donde tienen que defender los presupuestos y se limitan a utilizar el de réplica. Lo ha hecho Compromís y lo ha hecho Guanyar", ha recordado.

"Esa es la importancia que ustedes dan a estos presupuestos", ha cuestionado Barcala que ha incidido en que desde Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, "avisa de que no habrá presupuestos en 2019, que jugaremos con los prorrogados de 2018 y que por tanto había que correr".

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, ha sostenido que sería de "irresponsables" e "incoherentes" avalar unas cuentas que "no se responden a la mayoría social de Alicante". "Esa mayoría que entiende que ustedes no son los gestores que ustedes dijeron ser", ha seguido.

Giraldo ha manifestado que "las dificultades" no las pone la oposición sino el propio equipo de Gobierno que "no son capaces de trabajar en equipo, y de trabajar por un modelo común de ciudad".

ÚLTIMO PRESUPUESTO

El líder de Guanyar Alacant y vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, ha anunciado que se empezará a trabajar en el presupuesto de 2018 que, según ha entendido, "será el último presupuesto del mandato si en 2019, año electoral, se prorroga el de 2018".

"Ya nos hemos puesto a trabajar para que antes del 30 de junio, las distintas concejalías traslademos a Hacienda nuestras previsiones para un primer borrador para 2018. Trabajar, trabajar y trabajar será el triple lema de este equipo de Gobierno en lo que resta de legislatura", ha continuado.

Finalmente, la edil de no adscrita, Nerea Belmonte, que se ha abstenido, ha animado a los miembros del equipo de Gobierno a "volver a trabajar juntos" y que estos presupuestos "representen una nueva oportunidad para la unidad".