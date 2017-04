Ayuntamiento elabora un mapeo de locales infrautilizados para ponerlos a disposición de entidades

Etiquetas

Pleno aprueba por unanimidad una moción de Cs para que una normativa regule la cesión de espacios

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado por unanimidad una moción de Cs en la que se pide que en seis meses se realice una normativa reguladora de la cesión de locales públicos a los usuarios y asociaciones y que se publique en la web municipal en tres meses un inventario de espacios y locales municipales donde se especifique aquellos que se encuentren cedidos, las entidades beneficiarias de los mismos y las condiciones de la cesión.

En este marco, el concejal delegado de Hacienda y Administración Pública, Joaquín Castillo (PSOE), ha informado de que ya se está llevando a cano un "mapeo" de todos los locales municipales infrautilizados en Sevilla, donde se incluye su situación jurídica, y que se espera que esté finalizado en el plazo de un año.

En la presentación de la propuesta, el concejal de Cs Francisco Moraga ha considerado que es necesaria la regulación de estos espacios y su concesión, al ser "una problemática de la entidades de la ciudad, que se quejan de que no hay baremaciones objetivas para optar a determinados locales". "Hay que hacer un ejercicio de transparencia, dar un paso más y regular esta materia para que sepan, en todo momento, que criterios hay para optar a cada local, sin asignaciones a dedo", añade.

Al hilo de ello, Castillo considera que existe "suficiente" reglamentación legal para dar los locales, destinando los patrimoniales por principio de eficacia y rentabilidad y los demaniales por concurrencia competitiva.

Señala que se ha dado a la Asociación de Personas Sordas 'Torre del Oro' en la calle Santiago "porque todos los grupos me han dicho muchas veces que hagamos el favor de arreglar esa situación". "Ese lo hemos dado a dedo y no me consta que hayamos dado más así, en esta legislatura por su puesto que no", subraya, incidiendo en que "hay transparencia, estando publicada la relación de inmuebles en el portal de transparencia".

De su lado, el edil del PP Ignacio Flores señala que quienes pretenden acceder tendrán que tener los mismos requisitos y obligaciones con respecto a los locales y pide aclarar si las entidades que ya están en ellos conservan su situación o tendrán que adaptarse también a esos nuevos requisitos.

La concejal de Participa Sevilla Cristina Honorato señala que hay muchos "inmuebles sin vida en la ciudad, mientras que hay muchos colectivos sin locales y con necesidad de espacio", lamentando que "no haya marcos que regulen estas situaciones" y que esos colectivos "no sepan qué hacer para acceder a un local". Apuesta por que se generen espacios abiertos, plurales, accesibles e inclusivos, mencionando experiencias como la Casa del Pumarejo o Radiópolis.

El portavoz de IU, Daniel González Rojas, lamenta que haya locales "en un limbo jurídico" y multitud de otros tantos "en desuso y hasta en ruinas" que podrían ser usados para las asociaciones, por lo que considera "interesante" que esto se regule.