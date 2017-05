El Ayuntamiento dice que ha ofrecido una parcela para el punto limpio de Cueto y el Gobierno no ha hecho nada

Etiquetas

El concejal de Medio Ambiente, José Ignacio Quirós, ha afirmado que el Ayuntamiento de Santander ha ofrecido en reiteradas ocasiones una parcela municipal para el punto limpio de Cueto sin que hasta la fecha la empresa pública MARE, dependiente del Gobierno de Cantabria, haya hecho nada para dar respuesta a la necesidad de trasladar las instalaciones.

Por ello, ha considerado "curioso, o cuanto menos, casual", que después de más de un año de "inactividad" la directora general de MARE, Rosa Inés García, y el portavoz socialista, Pedro Casares, hayan visitado el barrio justo un día después de reunirse el Ayuntamiento con los vecinos para informarles de la situación y apenas transcurridos unos días desde la última carta enviada a MARE por el Consistorio reiterando el ofrecimiento de los terrenos.

Según ha explicado Quirós, el Ayuntamiento ofreció ya en marzo de 2016 una parcela a MARE para el traslado del punto limpio y la responsable de la empresa pública respondió entonces que no tenían presupuesto para acometer el proyecto pero que se estudiaría.

Por eso, este mes de mayo, el concejal ha remitido una nueva carta a MARE recordando que el Consistorio ofrece los terrenos y confiando en que el Gobierno haya previsto ya en el presupuesto de este año los fondos para llevarlo a cabo.

Para Quirós, puede ser "comprensible" que en 2016 la responsable de MARE alegara que no tenía presupuesto, pero "lo que no es comprensible en absoluto es que no los haya contemplado para este año".

"Lo que queda en evidencia es la dejadez y el desinterés del Gobierno y del PSOE", ha agregado el edil, quien ha opinado que los socialistas no deben de estar "tan preocupados" por este asunto cuando en todo este tiempo la responsable de MARE no ha recibido a los vecinos y el grupo municipal no ha planteado ninguna iniciativa al respecto.

En opinión de Quirós, lo que ocurre con el punto limpio de Cueto no es más que un nuevo ejemplo del "abandono" de MARE a los santanderinos, que se suma -dice- al cierre del otro punto limpio que había en la ciudad, dejando a un tercio de la población de Cantabria con un único punto limpio mientras abre otros por la región.

A su juicio es "asombroso que quien tiene la competencia y la responsabilidad de dotar a los ciudadanos de puntos limpios esté relegando a los santanderinos de esta manera y que tenga que ser el Ayuntamiento quien supla esa desatención con un punto limpio municipal, pese a no ser su competencia, y cediendo terrenos para que MARE traslade el suyo".