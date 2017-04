El Ayuntamiento pondrá en marcha este año su modelo de Registro de Lobbies

Etiquetas

El Ayuntamiento de Madrid iniciará este año su nuevo modelo de Registro de Lobbies, incluido en la Ordenanza de Transparencia, que regulará y definirá a estas figuras, así como sus derechos y obligaciones.

En este marco, concejales de los grupos municipales de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos se han reunido este miércoles con representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil para aclarar y debatir acerca de este nuevo modelo de registro y de cómo mejorarlo.

El coloquio, que ha tenido lugar en el Auditorio Medalab Prado de Madrid, ha contado con la presencia del delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid, Pablo Soto, el concejal del Grupo Municipal Socialista Ramón Silva y la edila del Grupo Municipal Ciudadanos, Silvia Saavedra, quienes se han reunido con diversos representantes de empresas privadas y sociedades civiles.

Durante el debate se ha discutido acerca de cómo el nuevo modelo de registro de los lobbies "define" específicamente a estas personalidades y de cuáles son sus características determinantes.

Así, según recoge el 'Registro de Lobbies. Ordenanza de Transparencia', publicado en la web del Ayuntamiento, la calificación de 'lobby' se refiere concretamente a aquellas "personas físicas y jurídicas o entidades sin personalidad jurídica" que actúan para "hacer valer algún interés en la elaboración de la normativa municipal"

Según establece la Ordenanza, y tal y como ha recordado Soto en esta reunión, es "obligatorio" registrarse para poder hacer valer este tipo de intereses ante el Ayuntamiento y aquel que ejerza de lobby sin estar registrado deberá someterse a diversas sanciones, al igual que el político implicado.

"Muchas veces no se puede saber si una persona que te para por la calle es un lobista o no; igual te esta contando un problema concreto y si eso se elimina por no estar registrado se pierde la cercanía con el ciudadano", se ha quejado Saavedra, que afirma que "no se pueden sancionar políticos que se reúnan con personas que no están registradas".