El Ayuntamiento rescindirá el contrato de la Casa del Cuento para reformar el proyecto y licitarlo "en unos meses"

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño ha decidido, este mismo viernes, rescindir el contrato que se mantiene con la UTE formada por Eurocontratas y Ortiz Construcciones, encargada de la construcción de la Casa del Cuento, para reformar el proyecto tras el derrumbe de febrero y volver a licitar la obra "en unos meses".

Así lo han avanzado esta mañana las concejalas de Cultura, Comercio y Turismo, Pilar Montes, y de Hacienda, Transparencia y Administración Pública, Mar San Martín, una vez adoptada la decisión por el Ejecutivo local, tras recibir el informe pendiente sobre el caso por parte de la Intervención Municipal.

Como ha detallado Montes, "y como ya dije en la comparecencia en el último pleno, estábamos a la espera de los informes técnicos pertinentes de las diferentes unidades implicadas". Ahora, "una vez que tenemos ya, desde ayer mismo, el de la Intervención Municipal, es cuando se toma la decisión".

Ha recordado que las obras de la remodelación del edificio del Parque Gallarza para la construcción de la Casa del Cuento, "se iniciaron hasta que, el pasado mes de febrero, ocurrió el accidente que causó el derrumbe de los muros de carga".

En este sentido, la concejala ha señalado que "en un primer momento, los informes parecía que veían viable poder continuar las obras dentro del contrato vigente, pero, pasados los primeros días, empezaron a surgir discrepancias entre las diferentes unidades, sobre posibles inclumplimientos en la Ley de Contratos".

Ayer mismo, la Intervención Municipal entregó su informe definitivo sobre el asunto, que ahonda en esas discrepancias jurídicas "por lo que se decide adoptar la decisión de rescindir el contrato", en lo que, para Montes, "ha sido una cuestión puramente administrativa dentro del proceso".

"Es un tema de procedimiento de Contratación, que no afecta a la esencia del proyecto. No renunciamos a la construcción de la Casa del Cuento, el proyecto continúa, para ubicar en el Parque Gallarza un centro de fomento de la lectura", ha recalcado la edil.

Se está trabajando, por ello, "de forma paralela", por un lado, en la resolución del contrato actual, "lo que supondrá una indemnización a la empresa" y, por otro, "en la remodelación del contrato, para introducir la construcción de los muros derrumbados" y eliminar lo que ya está ejecutado, para poder desarrollar después la nueva licitación.

Estas actuaciones, ha apuntado Pilar Montes, "supondrán un retraso de unos meses" en los trabajos, "iremos acotando las fechas a medida que se vayan conociendo". Esta misma mañana, "pese a ser un día complicado" víspera del inicio de las fiestas de San Mateo, el equipo de Gobierno ha convocado a los Grupos Municipales para explicarles la decisión.

"EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE".

Mar San Martín, por su parte, ha detallado que "el proyecto sigue adelante para que salga a la luz en el menor tiempo posible". La edil de Hacienda ha incidido en que el proyecto tenía dos vertientes: la decisión política "que ya estaba tomada, la de seguir con el proyecto" y el tema jurídico-administrativo.

Una vez ocurrido el derrumbe, el pasado 1 de febrero, "teníamos dos posibilidades: en un primer momento, sobre todo desde la dirección de la obra, se avalaba la posibilidad de modificar el contrato vigente", una opinión con la que discrepaban, poco después, las diferentes unidades municipales que debían hacer informes del caso -Arquitectura, Contratación, Asesoría Jurídica e Intervención-.

Finalmente, y tras recibir ayer el informe definitivo de esta última instancia, "se planteaba que no cabe la modificación dentro de la Ley de Contratos, por lo que había que optar por la otra vía posible, que era resolver el contrato". Algo que "a ser posible, se hará con la conformidad de la empresa", al que, en el momento de la rueda de prensa, aún no se había informado por parte municipal.

San Martín ha subrayado que esta resolución "y ya que el derrumbe fue un accidente, no fue culpa de la empresa, conlleva una indemnización", que, aunque no ha podido cuantificar exactamente aún, "porque los técnicos lo están valorando", sería como máximo un 3% de lo adjudicado, que fue 1,7 millones, a lo que, entre otros cálculos, habría que restar además, los en torno a 300.000 ya certificados de la obra ejecutada.

Una vez que se notifique a la empresa la resolución, tendrá un periodo para presentar sus alegaciones, aunque, como ha recalcado la concejal de Hacienda, "si no hubiera conformidad, no tiene porqué influir en los plazos", que ha señalado, igualmente, "en unos meses, aún no podemos determinar cuántos".