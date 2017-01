Azcón asegura que municipalizar el 010 será un 42% más caro

Etiquetas

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha asegurado que municipalizar el servicio de atención telefónica 010, según la previsión de los informes municipales, tendría un sobrecoste real de un 42 por ciento más (113.525 euros) sobre los 268.240 euros estimados.

"Todo lo contado del 010 es mentira porque dijeron que no costaría más y cuesta 354.836 euros consignados en el presupuesto de 2017 y si ZEC cumple su amenaza y lo municipaliza costará un 10 por ciento más (35.930 euros) de sobrecoste real sobre los costes previstos en el proyecto de presupuesto", ha desglosado Azcón.

En rueda de prensa, Azcón ha recordado que el consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, "dijo que sería más barato que las 14 trabajadoras pasasen a la plantilla en lugar de prestar el servicio en una empresa privada, pero hay más de 113.000 euros de diferencia que es es más de un 40 por ciento", ha reiterado.

Frente a ello, ha indicado que el PP defiende la alternativa de mejorar las condiciones salariales de las trabajadoras y que "no cueste ese dineral en la plantilla municipal", ha indicado.

BIZI

Por otro lado, ha indicado que el inforne pedido al secretario general del pleno por el equipo de gobierno a petición del PP dice que es "nulo de pleno derecho el acuerdo del equipo de gobierno del 28 de diciembre" por loque procede iniciar un expediente de revisión de oficio.

El acuerdo que se declara nulo de pleno derecho atañe a la decisión de indemnizar con 400.000 euros a la concesionaria del servicio municipal de alquiler de bicicletas, BIZI, por el déficit registrado al descender el número de usuarios y que al día siguiente él equipo de gobierno decidió anular.

"Pero quien forma ese gobierno que no sabía que era nulo de pleno derecho y ahora tendrán que volver a hacer el procedimiento administrativo", se ha preguntado irónico Azcón.

A su parecer, se trata de un "problema de legalidad en el BIZI al que se une el de oportunidad" tras señalar que la concejal de Movilidad, Teresa Artigas, "parece que ha reconocido que los datos del PP eran verdad" sobre el coste de 18 millones de euros en 10 años del BIZI que al dividirlo por las 1.200 bicicletas que supone ampliar el servicio revela que cada "bici costaría 15.000 euros más y esa da para comprar bici hasta el último zaragozano".

El portavoz popular ha querido dejar claro que el PP "no está en contra del BIZI, sino de este dispendio de 15.000 euros por bici, además de lo que ya paga cada abonado".

"NO ESTÁN PREPARADOS"

Azcón ha extraído la conclusión de que "hay empresas amigas y enemigas y aunque vaya contra el sentido común si una empresas presta un servicio de forma más económica hay que remunicipalizar, pero en el BIZI se tiene que ampliar el contrato 4 años más y eso tiene que explicarlo ZEC" para añadir que "no es que no quiera es que el equipo de gobierno no sabe".

Su impresión es que los miembros de ZEC "no están preparados para gobernar en el Ayuntamiento de Zaragoza porque han creado una polémica en la confección del presupuesto" y se ha preguntado "quien va a confiar en este Ayuntamiento si para sacar un proyecto adelante se genera un problema".

Azcón ha sentenciado que "la izquierda está dando un espectáculo bochornoso encabezado por el alcalde y el Ayuntamiento se ha convertido en una pelea de gallos y quien se va a retractar de sus palabras y se va a comer lo dicho", se ha preguntado.

Ha mostrado su esperanza en que el PSSOE "haya aprendido de lo que ha sido la investidura de Santisteve, que ha sido gratis", y ha confiado en que cuando el PSOE negocie el presupuesto del Ayuntamiento "sea coherente con sus proyectos y enmiendas y no tenga que volver a arrepentirse del apoyo gratuito prestado a ZEC".

Finalmente, ha dicho que el PP está dispuesto negociar porque "somos un partido del siglo XXI y aunque ZEC ha demostrado sectarismo día tras día, nunca hemos dejado de asistir a una llamada del gobierno ni dejaremos de ir, pero creo que es imposible que el PP apoye el presupuesto", ha reconocido.