Bakartxo Ruiz: "El Gobierno echa el freno de mano en algunos ámbitos del cambio y corre a alta velocidad en otros"

La parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha asegurado este sábado que el Gobierno de Navarra "en algunos ámbitos del cambio tiene echado el freno de mano" mientras que "quiere correr a alta velocidad en otros, cueste lo que cueste, sin mirar atrás y sin importar demasiado quién te acompañe en ese viaje".

Ruiz se ha pronunciado así este sábado en un acto que EH Bildu ha celebrado en Pamplona para celebrar el segundo aniversario del "cambio en Navarra". Un acto que ha contado también con las intervenciones del alcalde de Pamplona, Joseba Asiron; el de Estella, Koldo Leoz; y el de Tafalla, Arturo Goldaracena.

Entre el público se encontraban también varios alcaldes de EH Bildu en otros municipios navarros, así como representantes de la coalición en las instituciones como los parlamentarios Adolfo Araiz, Dabid Anaut y Miren Aranoa, así como los concejales en el Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea y Patricia Perales.

Bakartxo Ruiz ha afirmado que en las elecciones autonómicas y municipales de 2015 "dimos un salto de gigante en ese camino hacia el cambio político y social" que "no fue fácil" que "no está siendo fácil y que, no tenemos ninguna duda, que tampoco va a ser fácil en lo sucesivo".

"Queremos más cambio político y social porque queremos que los cambios sean irreversibles" y "queremos impedir que los valores del régimen que han perdurado hasta hoy, y que todavía siguen algunas inercias, no sean los que guíen las políticas del Gobierno de Navarra".

En este sentido, la parlamentaria ha mostrado su preocupación por que el Ejecutivo foral "en algunos ámbitos del cambio tenga echado el freno de mano" mientras que "quiere correr a alta velocidad en otros, cueste lo que cueste, sin mirar atrás y sin importar demasiado quién te acompañe en ese viaje".

Ruiz ha advertido que, a mitad de la legislatura, "es fácil caer en el síndrome de la cuenta atrás, de querer hacer muchas cosas y de que no nos va a dar tiempo". "Tenemos que tener muy claro que nuestros objetivos no son a corto plazo" y "no podemos tener esa mirada cortoplacista" porque "empezamos este camino para recorrerlo hasta el final". Un camino "que no acaba en 2019" sino "hasta el horizonte de una Navarra donde todas las personas podamos vivir con todos los derechos, con dignidad, con justicia, podamos ser personas libres que tengamos reconocido el derecho a decidir libremente sobre nuestro futuro", ha incidido.

"EH BILDU ES EL INSTRUMENTO DEL CAMBIO MÁS EFICAZ EN NAVARRA"

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha afirmado que EH Bildu "es el instrumento de cambio más eficaz que ha surgido en Navarra".

"Vinimos a traer aire freso y ahora podemos decir que trajimos aire fresco a Pamplona" pero también a otras localidades como Ansoáin, Villava, Barañáin, Berriozar, Tafalla, Huarte, Baztán, Letitza o Aoiz, ha asegurado.

"Hemos levantado las alfombras para evitar que se repitan todas aquellas corruptelas del pasado", ha continuado Asiron que ha destacado que "estamos saneando con muchísimo esfuerzo las arcas de las instituciones" e "involucrando a la ciudadanía para que tome parte de verdad en las decisiones que les afectan".

El alcalde de Pamplona ha resaltado que EH Bildu está trabajando por unas instituciones "más participativas" y "diversas", así como "luchando por la igualdad" para que "las agresiones sexistas no sean más que un mal recuerdo del pasado". También por "limar las desigualdades sociales", ha remarcado el edil que ha destacado la labor de rehabilitación del Consistorio para "ponerlo en manos de la ciudadanía que está en riesgo de exclusión social". Un parque de viviendas, ha anunciado, que para final de años alcanzará los 120 inmuebles.

Asiron ha resaltado, asimismo, la labor en memoria histórica y "por fin podemos decir que en esa infame plaza que llamaron de Conde de Rodezno ya no están los restos de aquellos generales fascistas enterrados con honores militares".

"No queremos ser una anécdota en nuestros pueblos y ciudades, el cambio necesita de nosotros por muchos años", ha subrayado. "Todos los grupos que formamos parte del cambio tenemos nuestro papel, trabajando juntos" desde "las culturas políticas diversas de las cuales procedemos, pero subrayando siempre lo que nos une", ha reivindicado.

"Lo tenemos que hacer por responsabilidad hacia nosotros mismos" y "por toda la gente que lucho durante décadas por el cambio". "Nos faltan los dos mejores años y os puedo asegurar que me voy a dejar la piel en ello", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Tafalla, Arturo Goldaracena, ha recordado que antes de las elecciones en la localidad "estábamos seguros de que la alcaldía era nuestra" porque "había una ilusión y un trabajo detrás que tenemos que seguir manteniendo".

Goldaracena ha señalado que "la realidad que te encuentras en las arcas municipales es muy deprimente" lo que lleva a "tirar de imaginación" y ha asegurado que el trabajo "se está llevando de manera diferente".

Asimismo, ha indicado que "nos hemos encontrado marrones en los cajones". Al respecto se ha referido al comunal de Tafalla. "Nos encontramos con un estudio sobre la propiedad del comunal en el cual se veía que un porcentaje brutal se habían apropiado diferentes personas" cuya revisión "no se llevó a efecto nunca porque había muchos intereses de gente muy cercana a UPN que tenía mucho que esconder", ha explicado.

En esta misma línea, el alcalde de Estella, Koldo Leoz, se ha referido a la cuestión de los terrenos de Oncineda y ha apuntado que "es posible que Estella se encuentre con el deber de pagar 11 millones de euros". "Estamos asesorándonos externamente" y "estamos consiguiendo que los males sean muchos menos", ha aseverado.

Leoz ha afirmado que en la labor municipal "te vas encontrando cosas en los cajones que no te has enterado porque su manera de trabajar ha sido muy oculta" y "no han transmitido información". Por ello, ha abogado por "contar con todos los grupos".

"No podemos cambiar única y exclusivamente desde los ayuntamientos lo que durante 40 han venido haciendo y machacando desde UPN y PSN", ha remarcado Leoz. "Hay que dar pasos cortos pero seguros", ha incidido.

Arturo Goldaracena ha apostado porque ser "cada día un poco más verdes, justos, igualitarios, eficientes... Ese poco de cada día, es lo que de aquí a cuatro años se va a ver lo que hemos cambiado". "Necesitamos el apoyo de todos", ha pedido el alcalde de Tafalla que ha asegurado que "nos quedan dos años para seguir empezando y no para terminar".