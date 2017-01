Barcelona cede un solar en Zona Franca para construir la prisión que sustituirá a La Modelo

Etiquetas

El Ayuntamiento de Barcelona cederá gratuitamente a la Generalitat dos solares en la Zona Franca de Barcelona para construir dos nuevos equipamientos penitenciarios que sustituirán a la prisión de La Modelo, situada en el corazón de la ciudad, y el centro abierto del barrio de Trinitat Nova.

Este es uno de los puntos que recoge el convenio que han firmado este martes en la misma Modelo el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, acompañados del conseller de Justicia, Carles Mundó, y la concejal de Urbanismo, Janet Sanz.

Aunque a preguntas de los periodistas no han querido prometer un plazo para el cierre de La Modelo, han coincidido en que la firma de este convenio supone poner en marcha "la cuenta atrás" para su clausura.

En estos dos solares de la Zona Franca --que suman un total de 26.500 metros cuadrados-- se construirá un centro penitenciario de régimen abierto y otro de régimen ordinario, que permitirán el traslado de La Modelo --que acoge a presos preventivos-- y el de régimen abierto de la Trinitat Vella; el Ayuntamiento también modificará el Plan General Metropolitano para poder construirlos.

En el más pequeño, de 13.000 metros cuadrados, ubicado en la calle A, se levantará el centro abierto que tendrá capacidad para 800 personas y reunirá a los internos de tercer grado que ahora están distribuidos en tres edificios: La Modelo (Centro Abierto 1), Trinitat (Centro Abierto 2) y Wad-Ras (Centro Abierto 2); el coste del proyecto lo calculan en unos 35 millones.

El otro solar, ubicado en la calle E y de 20.000 metros cuadrados, estará destinado a la construcción del segundo centro penitenciario, cuyo coste aproximado será de 75 millones de euros.

TERRENOS DE LA MODELO

La alcaldesa ha explicado que el traslado de La Modelo permitirá dedicar este espacio que ahora ocupa en la izquierda del Eixample a "equipamientos de barrio" como una residencia, una guardería, un casal para jóvenes, zonas verdes y un espacio de memoria sobre la represión franquista.

No obstante, Colau ha insistido en que deberán reunirse de nuevo con los movimientos vecinales para definir qué equipamientos son más necesarios en el barrio, ahora que se ha firmado el convenio.

Tanto Junqueras como Colau y Mundó han coincidido en señalar que, a diferencia del protocolo que en su momento suscribieron el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el que era alcalde, Xavier Trias, lo que han firmado este martes es un convenio que establece obligaciones para las dos instituciones y que "no tiene marcha atrás".

"No venimos a hacernos la foto", ha subrayado Colau, en la misma línea que Mundó, que ha insistido en que no hacen más concreciones sobre plazos porque no quieren entrar en el terreno de las promesas sino en el de los compromisos.

El pacto también incluye que el Ayuntamiento de Barcelona comprará a la Generalitat por 5,5 millones de euros el solar del Centro Abierto 2 ubicado en la calle del Pare Manjón, en la Trinitat Vella, para construir 265 nuevas viviendas sociales, 110 de las cuales estarán destinadas a realojos.