Barcelona promoverá un plan de choque en el Raval y hará un censo de espacios 'okupados'

El 70% de espacios 'okupados' de la ciudad son propiedad de entidades financieras, según Montaner

La comisión de Derechos Sociales de Barcelona ha aprobado este martes sendas propuestas de PP y Cs para impulsar un plan de choque contra los 'narcopisos' del Raval, y para elaborar un informe de viviendas y equipamientos 'okupados' en toda la ciudad y por distritos.

La proposición del PP, transaccionada y aprobada con el apoyo de todos los grupos excepto la abstención de la CUP, insta al Gobierno de Ada Colau a impulsar medidas dentro de las competencias municipales para evitar 'okupaciones' en el Raval y un plan de choque de servicios sociales transversal e interadministrativo.

La concejal popular Àngels Esteller ha criticado que el Raval vive una situación de inseguridad generalizada, y la teniente de alcalde Laia Ortiz ha sostenido que se trata de una problemática compleja relacionada con la vivienda y el empobrecimiento, y ha exigido "responsabilidad" a los grandes tenedores de vivienda que tienen pisos vacíos.

Con el voto a favor de todos los grupos excepto el rechazo de la CUP y la abstención del PP, ha aprobado elaborar un informe de los pisos y equipamientos 'okupados' en toda la ciudad, diferenciando de si se trata de casos de vulnerabilidad o de grupos antisistema: "Son fenómenos de 'okupación' que deben abordarse de forma distinta", ha sostenido la concejal de Cs Marilén Barceló.

El concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, ha dicho que las 'okupaciones' son un problema pero que hay menos en Barcelona que en otros municipios metropolitanos: "No llega al 0,2%, lo que no significa que no sea un problema, y el 70% son pisos de entidades financieras", ha detallado.

Montaner ha rechazado un ruego del PP para desalojar la finca municipal 'okupada' y destinada a vivienda social en la calle d'En Robador, y ha recordado que el Gobierno municipal tratará de encontrar una solución negociada pero que ya ha tramitado el expediente de denuncia por si no la logra, en cuyo caso habría una solución "legal por la fuerza".

PROMOCIÓN DE LA CULTURA

También ha aprobado una proposición de ERC por la que el Instituto de Cultura de Barcelona (Icub) estudiará la viabilidad de un acuerdo con Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) para que las estaciones de la red de Metro cuenten con espacios permanentes de publicidad audiovisual que difundan la programación cultural de la ciudad, algo que ha prosperado con el apoyo de todos los grupos menos el PP y la CUP, que se han abstenido.

El teniente de alcalde de Cultura, Jaume Collboni, ha garantizado que estudiarán la viabilidad de la propuesta porque comparte su objetivo de incrementar los públicos, algo que persiguen con otras medidas como la de llevar cultura a los distritos a través de los centros cívicos, que se doblarán hasta alcanzar los 20 en el circuito 'Barcelona Districte Cultural'.

Con el apoyo de todos los grupos excepto la abstención de BComú y PSC, la comisión ha aprobado una propuesta del grupo Demòcrata para instar al Gobierno de Ada Colau a destinar el edificio Palau Municipal d'Esports de Barcelona, ubicado en el distrito de Sants-Montjuïc, a usos deportivos compatibles con comunitarios.

Ha prosperado también una propuesta de la CUP transaccionada con el Gobierno municipal para impulsar a medio plazo la municipalización del Servicio de Acogida de Urgencia para víctimas de violencia machista y sus hijos, algo de lo que la concejal de Feminismos, Laura Pérez, ha asegurado que estudiarán la viabilidad, y que ha sido apoyado por BComú, ERC, PSC y la CUP, mientras que el PP ha votado en contra y el grupo Demòcrata y Cs se han abstenido.