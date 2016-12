El pleno de Barcelona rechaza que el Ayuntamiento compre la Monumental en 2017

Etiquetas

El pleno de Barcelona ha rechazado este viernes una propuesta de ERC para comprar la plaza de toros la Monumental en 2017 y para que abra como equipamiento público en 2020, algo que ha contado con el apoyo de CiU y la CUP y el voto en contra de BComú, C's, PSC y PP.

La republicana Trini Capdevila ha defendido que el Ayuntamiento compre la antigua plaza de toros, ubicada en el distrito del Eixample, e impulsar después un proceso participativo para decidir sus usos y evitar proyectos que considera que no benefician a la ciudad, como una gran superficie comercial: "Lo tendréis en vuestra conciencia por haber votado en contra".

La concejal de Participación, Gala Pin, ha abogado también por que el espacio se convierta en un equipamiento que responsa a las necesidades de su entorno, pero ha descartado que pueda producirse en 2017 porque no han reservado partida en los Presupuestos ---rechazados en el mismo pleno y vinculados a una cuestión de confianza--, y ha pedido a todos los grupos colaborar para que pueda ser "de titularidad pública, aunque no necesariamente municipal".

La socialista Montserrat Ballarín --en el Gobierno municipal desde la entrada del PSC-- ha avisado de que no es realista plantear la compra para 2017, y ha compartido que La Monumental debe ser de titularidad pública, aunque no tiene por qué pagarla el Ayuntamiento totalmente, sino que podría hacerse con la Generalitat o el Gobierno central.

Jordi Martí (CiU) --cuyo grupo ha pedido a ERC que la propuesta incluyera que el proceso participativo fuera a nivel de ciudad, no sólo de los vecinos del entorno-- ha abogado por que el Gobierno de Ada Colau trabaje para poder adquirir La Monumental "en 2017, 2020 o cuanto antes posible" para que sea un equipamiento público.

La líder municipal de la CUP Capgirem, Maria José Lecha, ha celebrado que no se celebren espectáculos taurinos de "crueldad animal" en la plaza, algo que asegura que ya estaba en decadencia en Barcelona antes de su prohibición en 2011, y ha pedido avanzar en la conversión de La Monumental en equipamientos evitando que se produzca un pelotazo urbanístico, ha dicho.

NO ESTÁ A LA VENTA

La concejal de C's Marilén Barceló ha recordado que la plaza no está en venta, por lo que no tiene sentido hacer un estudio sobre sus usos, por lo que ha exigido no crear falsas expectativas a los vecinos, y ha criticado que "prefieren gastar comprando edificios privados que ni siquiera están en venta sin saber a qué se destinarán. Eso es especular".

El popular Javier Mulleras ha criticado que ERC y CiU planteen esta posibilidad cuando, si no está en venta, debería expropiarse la plaza de toros, y ha advertido de que se empieza expropiando y se termina sin dinero en la calle y con cartillas de racionamiento: "Vaya con lo que influyen sus compañeros del proceso", en referencia a la CUP.