Bendodo: "El PP no puede mancharse ni quedar dilapidado porque dos o tres golfos lo usen a su antojo"

El presidente del PP de Málaga y candidato a revalidar el cargo, Elías Bendodo, ha asegurado este sábado que "el proyecto tan importante para España como es el PP no puede mancharse ni quedar dilapidado porque dos o tres golfos lo usen a su antojo" y ha añadido que "el partido sigue, las personas pasan y tenemos que seguir levantando la bandera y explicando las cosas como sabemos explicarlas".

Así lo ha afirmado Bendodo, que ha participado en un acto público de cara al 12 Congreso Provincial de la formación con alcaldes y responsables del partido en toda la provincia, y donde ha asegurado que "hay que dar la cara siempre, hay que explicar las cosas siempre". "Hay que decir que todos no somos iguales. Que somos muchos pero no todos somos buenos. Hay que decir que dentro de los muchos que somos hay gente que no funciona, funciona mal y esa gente tiene que ser apartada como se hace desde nuestro partido".

"Pido que levantéis la bandera con orgullo y que trasladéis el mensaje claro de que somos muchos pero no todos somos buenos, como todo en la vida", ha asegurado Bendodo, incidiendo en que "la mayoría de los miembros del PP, de los alcaldes, somos gente honrada que estamos dedicados en cuerpo y alma a mejorar la calidad de vida de la gente".

En este punto, ha indicado que el Congreso Provincial de la formación, que tendrá lugar el 19 y 20 de mayo, debe ser de "la unidad, pero con el gran reto de transformar la unidad en gobierno y victorias".

Asimismo, durante su intervención Bendodo ha agradecido "el apoyo, compromiso y el cariño" de sus compañeros y "lo espero devolver con responsabilidad y, sobre todo, con resultados". También ha dicho que hay un "gran reto" de seguir "convenciendo y seguir consiguiendo que los 35.000 malagueños que decidieron incorporarse a la familia del PP sigan sintiendo orgullo de pertenecer a ella".

De igual modo, ha recordado que hace ocho años que se presentó a la presidencia del partido "con el objetivo claro "de unir y crecer". "Creo que lo hemos conseguido en estos años y creo que ningún liderazgo es fuerte sino se basa en la unidad", ha sostenido.

"Somos un paradigma de partido unido", ha afirmado, dejando claro que "no quiero que todos pensemos igual, porque la riqueza de este partido es que no todos pensamos igual". Por otro lado, ha recordado que el éxito del PP siempre estaba antes en el litoral, pero "ese éxito lo hemos conseguido llevar en estos años al interior de la provincia".

Además, ha dicho que "el reto no ha terminado" y ha señalado que para los próximos años el reto es "que la unidad de la que hacemos gala tenemos que saber aprovecharla y el reto es que la unidad tendremos que transformarla en gobiernos y en victorias".

"La unidad es el principal colchón que tenemos para dedicarnos solo y exclusivamente a hablar de la gente", ha explicado, afirmando que en el próximo congreso "no vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de como mejorar la calidad de vida de la gente".

También se ha referido a Andalucía y ha asegurado que "no tenemos que aguantar más como una maldición eterna y divina que nos gobierne el PSOE", asegurando que "por probar, por ver como funcionan las cosas, es bueno que haya alternancia política en Andalucía".

RESPALDO

Durante el acto, también ha intervenido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha resaltado que el PP de Málaga, durante la gestión de Bendodo, "se ha fortalecido, ha sabido dar respuesta a los retos que ha tenido" en todos los momentos.

"En la política hay que tener claro que se viene a servir a los demás, al bien común, y eso deber ser una premisa que deben coincidir todos los partidos, y mejoraríamos la democracia española", ha afirmado, señalando, además, que el PP "debe de dar ejemplo y se dan ejemplos cada día, por eso es más doloroso que existan algunos ejemplos que pueden afectar a la imagen del partido y de la democracia".

A juicio de De la Torre, "tenemos que ser absolutamente beligerantes contra ese tipo de conductas, absolutamente distantes de esas políticas y absolutamente condenatorios de las mismas". En Málaga, ha dicho, se han dado ejemplos "de buena política en estos años y eso es un activo del partido y nos da seguridad de seguir en un buen camino durante los próximos años".

También ha vuelto a criticar "la postura centralista" de la Junta, lamentando que "está pendiente la descentralización local, porque no hay mecanismo más destructor de recursos, más despilfarrador, que ese centralismo innecesario".

Por su parte, la parlamentaria andaluza Esperanza Oña ha destacado que apoyará el proyecto de Bendodo por "el proyecto interno, por el proyecto político y porque me gusta rodearme de buenas personas". Además, ha dicho que Bendodo "ha hecho del PP de Málaga un gran partido" y ha destacado "el reto" de "seguir demostrando que el PSOE hace aguas por todas partes", recordando que "los ciudadanos están saliendo a la calle" para protestar.

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, por su parte, ha asegurado que con Bendodo "hemos hecho grandes cosas y el municipio ha conseguido grandes cosas". "Es la persona que más compromiso ha demostrado por la provincia, que más cree en los pueblos, en las personas y en las posibilidades de Málaga", ha sostenido.

De igual modo, el presidente del PP de Vélez-Málaga, Francisco Delgado Bonilla, ha incidido que "estamos aquí para reivindicar nuestro proyecto y apoyar" a Bendodo, al tiempo que ha considerado que también "es bueno hablar de nuestros problemas". "Es cierto que estos días nos sentimos todos avergonzados, escandalizados, pero no deben llevarnos al desaliento, todo lo contrario, porque el que lo hace lo paga".

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha incidido en que "el PP de Málaga es un gran partido y es el mejor, con diferencia" destacando el trabajo llevado a cabo.

Asimismo, la presidenta del PP de Ronda, María de la Paz Fernández, ha señalado que "sin los alcaldes de los pequeños pueblos del interior de la provincia el partido no hubiera crecido tanto", por lo que "hemos aportado, y estamos orgullosos, en ese crecimiento y estabilidad en la provincia".

Por su parte, el alcalde de Pizarra, Félix Lozano, ha señalado que cuando "el PP llega a la Alcaldía se nota", y ha valorado la capacidad de liderazgo y la capacidad de hacer equipo del presidente del PP malagueño.

De igual modo, la alcaldesa de Árchez, María del Carmen Moreno, ha valorado los cambios con el gobierno del PP en la localidad y ha añadido que "esta andadura, por difícil y complicada que sea se me hace más cómoda y fácil gracias" a Bendodo, que "siempre está para todos".

Por su parte, el alcalde de Benarrabá, Silvestre Barroso, ha valorado "el gran cambio" del PP desde 2009 en la Serranía, que "empezó a crecer". Asimismo, ha agradecido "el apoyo y la disponibilidad" de Elías Bendodo.

El presidente del PP de Sierra de Yeguas, Miguel Ángel Sánchez, ha mostrado su respaldo a Elías Bendodo, que "junto a su equipo ha hecho que Málaga y su provincia brille más que nunca, aportando proyectos y apostando por el potencial que tiene la tierra", ha concluido.